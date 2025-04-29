Convocan una concentración en contra del trasvase del pantano de Siurana en Riudecanyes

Publicado por Efe Creado: Actualizado:

Más de una veintena de entidades se concentrarán este miércoles en el pantano de Siurana, en el municipio de Cornudella de Montsant (Priorat), para protestar contra el trasvase de agua de este embalse en el pantano de Riudecanyes (Baix Camp).

Los convocantes afirman que se oponen a que el agua de Siurana sea trasvasada a Riudecanyes mientras no estén resueltos «los problemas de abastecimiento para uso de boca, agroindustrial y de riesgo».

«Hoy, el pantano de Siurana dispone de 3.124 metros cúbicos de agua, lo que representa el 25,57% de su capacidad, mientras que el de Riudecanyes cuenta con 3.140 metros cúbicos, el 59% de su capacidad», señala el consejo regulador DOQ Priorat, una de las entidades que se han sumado a este acto.

La DOQ Priorat considera que «llevar a cabo el trasvase del agua del pantano de Siurana supondrá un agravio para la comarca del Priorat, donde la actividad agrícola del cultivo de la viña necesita agua para su supervivencia».

El sindicato Unió de Pagesos también se ha sumado a esta movilización al mostrarse «contrario al trasvase de agua del Priorat hacia otros puntos, a causa de la escasez de este bien que afecta a la comarca».