La Feria del Vino de Falset presenta su ‘primera cata’ en el Anfiteatro

Ayer, el Anfiteatro de Tarragona fue el escenario de la presentación de la Feria del Vino de Falset. «Ya empieza a ser tradición que Tarragona sea la primera parada del acontecimiento», apuntaba Carlos Brull, alcalde de Falset. El certamen, que tendrá lugar los días 2, 3 y 4 de mayo, «atrae a gente de toda la demarcación» según apunta el alcalde.

En esta edición, la Feria del Vino de Falset llega a los 30 años de historia, todo dentro de un complicado complejo para el sector. «Hemos luchado con la sequía y ahora lucharemos con los aranceles», remarcaba Brull.

Sin embargo, el alcalde celebra que el acontecimiento «sigue creciendo» y actualmente atrae a gente «de todo el Estado». Brull también quiso aprovechar la presentación para poner en perspectiva «los cambios que ha sufrido la comarca del Priorat en estos treinta años», destacando que a los inicios de la feria no existía tan sólo la DO Montsant.

Estas buenas perspectivas también fueron compartidas por el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, quien considera la comarca del Priorat es «un trocito de paraíso a la tierra». El alcalde considera «un símbolo» poder presentar la feria en Tarragona por las «sinergias» que implica. En esta línea, relata la «vinculación que tenía la Tàrraco romana con el mundo vitivinícola». «Podemos imaginar que el público del Anfiteatro, agua no bebían», bromeaba.

Música y gastronomía

La presentación estuvo acompañada de una pequeña cata de vinos, una degustación gastronómica y una actuación del cantante Espalda Maceta. El acto quiso servir como una «primera cata» de lo que incluirá la Feria del Vino, que también aumenta este año la oferta gastronómica y contará con actuaciones musicales en colaboración con la FIM Vila-seca y el Festival Garbinada Pop. Además, cómo es habitual, se dispondrá de la exposición de una sesentena de bodegas y degustaciones de aceite.