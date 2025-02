Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

El centro de interpretación del hospital del Molar (Priorat), que alberga una de las colecciones de cirugía más destacadas de la guerra civil española, lleva cerrado desde el estallido de la pandemia. Para revertir esta situación, un grupo de apoyo al equipamiento ha impulsado una recogida de firmas para reabrir el espacio de forma «inminente».

Uno de los promotores, Francesc Xavier Hernàndez, apunta que el cierre se debe a la «desidia» y «razones ideológicas» e insta a las administraciones locales y supramunicipales para que reabran el centro. El Ayuntamiento, por su parte, confía en tener el proyecto ejecutivo con toda la normativa al día este febrero y reafirma el compromiso de abrir las puertas del centro antes de julio del 2026.

El centro de interpretación del hospital del Molar, ubicado en el edificio noble del siglo XIX en los terrenos de la mina Lussa, se inauguró el año 2019 por parte del entonces alcalde Alfred Grifoll. El primer piso se musealizó con material sanitario y escolar de la época de la guerra civil española, entre los cuales también está la colección del doctor Miquel Gras. El equipamiento, que sólo estuvo operativo unos meses, tuvo que cerrar con el estallido de la pandemia del coronavirus. A principios del 2020 se produjo un cambio a la alcaldía después de que el anterior alcalde renunciara por motivos de salud y Roger Grifoll asumiera el cargo. A diferencia de otros equipamientos culturales, que reabrieron con la rebaja de las medidas sanitarias, en este caso el centro de interpretación del Molar se ha mantenido cerrado desde entonces.

Desde el grupo de apoyo al centro de interpretación del hospital del Molar, el catedrático Francesc Xavier Hernàndez afirma que las razones de fondo que mantuvieron el equipamiento cerrado fueron «de carácter ideológico» aunque se justificó con unos informes técnicos. «El edificio no está en peligro, puede haber mejoras o deficiencias, pero porque se tengan que hacer arreglos no quiere decir que el centro tenga que cerrar», ha remarcado. En este sentido, Hernàndez ha insistido en la inexistencia de informes públicos que sugieran su cierre. Al mismo tiempo, critica que desde las últimas elecciones municipales de 2023 no haya cambiado la situación del centro, a pesar de tener el compromiso del actual alcalde Pere Pellejà de volver a abrir puertas. Con todo, han puesto en marcha una campaña de recogida de firmas para pedir la reapertura inmediata del espacio.

Financiación para la reapertura

Por su parte, el equipo de gobierno actual trabaja con la previsión de tener el proyecto ejecutivo el primer trimestre de este año. Según Pellejà, se trata de un proyecto que se elaborará con el apoyo de los servicios territoriales de cultura de la Generalitat y que estudiará no sólo el edificio noble, sino también los edificios anexos. Sin embargo, prevén avanzar hacia el objetivo de volver a contar con este equipamiento antes de junio de 2026 y disponer de este activo cultural y turístico.

Pellejà ha lamentado que no se haya podido avanzar en esta línea antes y lo atribuye a «la etapa oscura» del gobierno anterior. «Estos tres años y medio de parada lo han dificultado todo un poco. Cuando pierdes el hilo de una cosa que ya está arrancada cuesta mucho reanudarlo», ha subrayado. Así, del proyecto ejecutivo espera conocer qué actuaciones son necesarias para garantizar la seguridad en el centro, conseguir la licencia de actividad pertinente y reabrirlo a más tardar en un año y medio. Con respecto a la financiación para ejecutar las acciones correspondientes, Pellejà apuesta por recurrir a los fondos nucleares. A la vez, también prevé que se haga un seguimiento anual de la estructura del edificio.

Paralelamente, Pellejà ha agradecido la presión por parte de los integrantes del grupo de apoyo del centro de interpretación del hospital del Molar y al mismo tiempo, ha pedido disculpas a las personas y entidades que hicieron las donaciones del material expuesto en el equipamiento. Sin embargo, ha insistido en que la exposición tiene un mantenimiento habitual y que no corre peligro.