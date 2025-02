Un incendio calcina el comedor de una vivienda en Ulldemolins

Publicado por Marta Omella Tarragona Verificado por Creado: Actualizado:

El viernes por la noche, los Bombers de la Generalitat trabajaron en un incendio en una vivienda en Ulldemolins. El aviso lo recibieron a las 19.38 h y hasta el lugar se desplazaron con siete dotaciones.

Al acceder al interior, los bomberos constataron que el incendio estaba totalmente desarrollado y afectaba al comedor de la planta baja. Sin embargo, consiguieron confinar las llamas y evitar su propagación en el resto de la vivienda o a otros domicilios vecinos.

Según informa el cuerpo, el fuego calcinó el mobiliario, incluido el sofá, pero no provocó daños estructurales en el edificio. Una vez finalizada la extinción, se realizaron las tareas de ventilación y revisión del inmueble.

Aunque no se registraron personas afectadas, la vivienda fue declarada no habitable y se recomendó a los residentes que no pasaran la noche. La situación quedó bajo la supervisión de la Policía Local.