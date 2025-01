Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

La Comunidad de Regantes del Baix Priorat, que engloba siete municipios del Priorat y la Ribera d'Ebre, se muestra esperanzada en que el regadío que podrán hacer con agua del Ebro les permita subsistir. Este miércoles han empezado los trabajos por hacer una canalización desde el río a la altura de Móra la Nova hasta el embalse de los Guiamets, que abastece la comunidad. Se espera que las obras estén terminadas en mayo.

La sequía ha hecho estragos en la zona y el presidente de los regantes, Miquel Escoda, ha apuntado que han tenido que arrancar cerezos y almendros, y que quizás también tendrán que retirar viñas. La Generalitat ya pagó en diciembre un paquete de ayudas, pero Escoda ha asegurado que no son suficientes para garantizar el futuro del sector.

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) se encarga de las obras, que tienen un presupuesto de 5,7 millones de euros. Ya se ha empezado a acondicionar una finca situada junto al río, en el punto donde se hará la captación. El agua pasará un primer proceso de filtro y se pasará a una balsa que se tiene que construir y desde allí se bombardeará hasta la cañería general. Seguidamente se transportará hasta la red de los regantes, unos kilómetros más arriba. Una vez llegue en este punto y en función de las necesidades se determinará si aquella agua directamente va a los campos para el regadío o si se traslada hasta el embalse de los Guiamets.

La cantidad anual que se moverá estará en torno a 1 hectómetro cúbico. Sin embargo, antes de que se pueda introducir agua en el pantano, la CHE también tendrá que hacer unas obras para sellar el embalse, que hace años que tiene filtraciones. «Este suministro de agua segura hará que se pueda dar continuidad al campesinado y al trabajo que hacen nuestros campesinos», ha manifestado Escoda.

El presidente ha celebrado el inicio de las obras porque supondrán que en los años de sequía puedan efectuar un riego de soporte a las 1.400 hectáreas de cultivos y explotaciones agrarias que trabajan. Si los plazos se cumplen este año los campesinos ya podrán aprovechar el agua por parte de la campana de riego «para poder salvar las plantaciones y las cosechas» en caso de que no llueva más.

La sequía que se arrastra causó en el 2023 una caída en la facturación de 29 MEUR, según estimaciones de la comunidad. «Las del 2024 no las hemos contado pero podrían superarse ya que muchas explotaciones tendrán que arrancar de nuevo y eso hará que durante unos años no haya producción», ha manifestado. De hecho, la gran mayoría de los cerezos que cultivan se tendrán que arrancar. En almendros hay bastantes bajas y en viña hay muchas zonas que están afectadas; no sabemos cómo reanudará el brote de esta viña y veremos si se tendrán que arrancar porque han quedado castigadas», ha concretado el presidente.

Por todo ello, Escoda reclama más ayudas a las administraciones. «En diciembre la Generalitat hizo efectivo el pago de unas ayudas que tenía estipulados en el contexto del conflicto bélico de Ucrania y de la sequía, que comparados con la pérdida de producción y facturación que se ha producido son totalmente insuficientes», ha valorado.