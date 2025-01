Ulldemolins reclama soluciones inmediatas para los cortes de cobertura e internet: «estamos aislados»

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

Alcaldes de municipios afectados por los cortes de cobertura móvil e internet reclaman a las administraciones superiores más control a las operadoras y también tener contacto directo con ellas cuando hay una incidencia. En las últimas semanas, varios municipios se han visto afectados por cortes.

Por Fin de Año, Gósol (Berguedà) se quedó sin señal durante cuatro días, pero no es el único caso. Josa i Tuixén (Alt Urgell) ha estado ocho días sin servicio en diciembre, mientras la Vale de Arán, el Pallars Sobirà y el Alta Ribagorça se quedaron sin servicio durante más de quince horas el 29 de diciembre, según relata el alcalde de Vielha e Mijaran, Juan Antonio Serrano. Los alcaldes reclaman tener asegurada la conectividad como en otras zonas más pobladas.

Los problemas de conexión se produjeron en varios puntos de Cataluña durante el mes de diciembre, en algunos casos coincidiendo con días importantes para la actividad turística.

Eso provocó que el Govern se reuniera con operadoras de telecomunicaciones y mundo local a principios de enero para analizar la situación y buscar soluciones. Entre otros, se acordó revisar protocolos y crear un comité técnico para mejorar la gestión de incidencias.

En declaraciones a la ACN, tres alcaldes de municipios afectados han reclamado soluciones ante un problema que afecta tanto a los servicios básicos como también la actividad económica.

Ulldemolins: «Hay muchos puntos negros»

En Ulldemolins hay censados poco más de 400 habitantes, de los cuales viven allí unos 250. Sufren problemas de conectividad habitualmente, sobre todo cuando hay ventoleras o episodios de aguaceros, o cuando dejan de tener suministro eléctrico. El alcalde de la población, Sergi Méndez, explica que pueden llegar a estar «días» sin acceso a la cobertura móvil y a internet «en un momento en que eso es un servicio básico imprescindible».

La última vez que sufrieron una situación como esta fue en octubre del año pasado y estuvieron sin cobertura móvil de lunes a viernes. «A veces se tarda mucho en solucionarse, creemos que por la situación geográfica y por la condición de micropueblo», lamenta, «tenemos pocos afiliados, pocos abonados, y eso seguramente también se debe notar a la hora de establecer prioridades de reparación».

Méndez recuerda que no tener conexión en internet «comporta agravar la situación de aislamiento». Además, los vecinos de Ulldemolins se encuentran con que sólo tienen cobertura en el núcleo urbano. «Hay muchos puntos negros donde la cobertura se corta e impide la facilidad de comunicación», apunta. También dice que hay campesinos que «no pueden atender sus obligaciones con respecto a tramitaciones agrarias» porque se les exige la geolocalización, pero hay fincas que no tienen cobertura.

El alcalde también advierte de las afectaciones a los servicios básicos, porque los cortes afectan a la atención médica, porque no se puede contactar con el consultorio; el servicio de teleasistencia de las personas mayores, y los comercios, que no pueden utilizar la opción de pago con tarjeta. También el ayuntamiento se ve «totalmente desconectado» y no puede hacer trámites telemáticos.

Por todo ello, Méndez pide «más exigencia, control y fiscalización» por parte de las administraciones a las empresas de telefonía móvil, ya que todos los clientes «tienen los mismos derechos y obligaciones, vivan donde vivan». «Somos ciudadanos de primera y las prioridades tienen que ser las mismas en todos los territorios», concluye.

Vielha reclama un «plan B»

Para el alcalde de Vielha e Mijaran, «es una vergüenza» dejar medio Pirineo sin este servicio y, relata, sin ninguna explicación por parte de ninguna administración superior ni de Telefónica, compañía que ha declinado hacer declaraciones sobre este tema. Juan Antonio Serrano pide disponer de un plan B en casos de averías de telefonía o conexión en internet y ha pedido que los alcaldes tengan un teléfono directo de contacto de una persona responsable de las compañías para poder tener contacto directo en caso de avería, conocer de primera mano el estado del incidente y poder informar a la ciudadanía.

Durante el corte del pasado 29 de diciembre, Serrano relata que estuvo más de seis horas hasta poder hablar con un responsable de Telefónica, de las seis de la tarde a la medianoche. El servicio quedó interrumpido después de que una máquina cortara un cable de fibra óptica en una finca agrícola de las afueras de Talarn (Pallars Jussà).

Serrano considera una «barbaridad» que las comunicaciones de tres comarcas del Alto Pirineo y Arán dependan «de un cable», y se ha preguntado si se hubiera tardado dieciséis horas en resolver una avería igual si un tractor hubiera cortado un cable en una finca del Prat de Llobregat y hubiera dejado sin servicio toda el área metropolitana de Barcelona.

La incidencia dejó la población sin teléfono ni conexión a internet, pero el alcalde también ha advertido de la repercusión en los servicios básica, ya que la avería impidió consultar historiales a hospitales y centros sanitarios, el uso de datáfonos o de cajeros automáticos. Y se produjo al final de un fin de semana de lleno turístico en el Pirineo, hecho que motivó quejas de visitantes, comerciales y hostaleros de la zona.

Por eso, Serrano ya se ha reunido con la compañía Telefónica para encontrar soluciones: «No puede volver a suceder». El alcalde atribuye esta situación a «una falta de inversiones durante años, de respeto y de dedicación por parte de las administraciones superiores». Por eso, pide «soluciones urgentes».

Josa i Tuixén: «Hay que ponernos en el mismo saco que los pueblos grandes»

En Josa i Tuixén (Alt Urgell) han sido ocho días sin servicio de la compañía Telefónica durante diciembre. Uno de los cortes se produjo durante cuatro días consecutivos, coincidiendo con el fin de semana largo de la Purísima y entre el 29 de diciembre y el 1 de enero.

Este municipio queda a una hora de distancia de poblaciones más grandes, como la Seu de Urgell, Berga y Solsona. «Estamos lejos de cualquier ciudad que pueda dar un servicio alternativo», lamenta su alcaldesa, Marta Poch, que asegura que los problemas de conectividad son «frecuentes» en la zona y que se sienten «impotents» a la hora de intentar encontrar soluciones a estas incidencias «tan recurrentes».

Poch apunta que en el municipio no disponen de ningún cajero automático donde poder retirar dinero en efectivo, cosa que les impide poder hacer pagos cuando dejan de funcionar los datáfonos por falta de conexión. Y añade que hay servicios básicos que quedan «totalmente interrumpidos», como la escuela, el consultorio médico o el ayuntamiento: «Echamos atrás todo lo que podemos avanzar como pueblo, ya que estamos llenados de servicios que, sin conexión, quedan inutilizables».

La alcaldesa lamenta que desde el consistorio no puedan interlocutar con algún responsable de la compañía Telefónica, más allá de los teléfonos de atención al cliente. Eso, dice Poch, hace que no se pueda abrir una incidencia a nivel comunitario, sino que todas se traten de forma individual.

«No tenemos la certeza de que haya llegado la incidencia y se haya buscado una solución, ni estamos informados de cómo va evolucionando su reparación», asegura, «tenemos la duda de si realmente se quiere solucionar el problema, porque creemos que hay varias vías de solución».

Delante de eso, cree que la Generalitat tiene que obligar a las compañías a adquirir el compromiso de prestar un buen servicio, como el de las áreas urbanas. «Hay que ponernos en el mismo saco que los pueblos grandes, ya sea en mantenimiento, en buscar soluciones a una avería y en dar información», asegura, «lo que no puede ser es que tengamos el tiempo de espera de 4 o 5 días».