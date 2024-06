Los negocios cercanos al pantano de Siurana sufren el descenso de turismo estival

Publicado por Helena Viñas Verificado por Creado: Actualizado:

Los negocios situados cerca del pantano de Siurana hacen eco de cómo les ha afectado los últimos años el descenso continuado del nivel de agua de este paraje natural, que se encuentra al 2,35% de su capacidad. Mientras algunos de los establecimientos han tenido que bajar la persiana, otros se mantienen gracias a la clientela local y al turismo que reciben el resto de épocas del año, y que visita las localidades de Siurana y Cornudella de Montsant para llevar a cabo otras actividades, como escalada o enoturismo.

En el pie de lo que queda del pantano de Siurana hay situado un cuartel propiedad del negocio Canoa Kayak Siurana, que permanece cerrado ante la imposibilidad de llevar a cabo su actividad a causa del nivel de agua del paraje natural. Su propietario no ha querido hacer declaraciones a este medio, más allá de afirmar el cierre temporal del negocio, pero ya en el 2022 indicaba a Diari Més el descenso notable de clientela.

Este hecho también ha repercutido en el restaurante Can Pep, a dos minutos caminando de Canoa Kayak Siurana. Su copropietario, Quim Teixidor, indica que «se ha perdido el turismo que venía a hacer kayak, bañarse, etc. E, indirectamente, también nos ha afectado a nosotros, porque puntualmente venían a comer o tomar un helado». Por otra parte, explica que el «boom» turístico lo tuvieron después de la pandemia, cuando el pantano estaba lleno y, su entorno natural, limpio. «Antes bajabas a las 7 de la mañana y había 20 coches que hacían cola para acceder al pantano, y venían a pasar el día. Ahora ya hace tres veranos que estamos flojos», expresa.

En la misma línea, el gerente del Refugio Montsant Natura, en Cornudella de Montsant, Víctor Miró, también ha notado la pérdida de este «turismo familiar» que visitaba el pantano puntualmente. Por su parte, Lluís Bonet, trabajador del bar L'Acàcia, también en Cornudella de Montsant, indica que el número de clientes «va fluctuando según la época», pero ya el verano pasado se notó un descenso: «No se contrató a una persona para los meses de julio y agosto porque no salía a cuenta».

Más allá del pantano

Ante este contexto, los negocios se han basado en la clientela local y en otros perfiles de turismo, que visitan las poblaciones más allá del verano. Este es el caso de Can Pep. Teixidor recalca que el suyo es un negocio de «cuarenta años», con clientela local y fiel que les ha ayudado a mantener el negocio en los últimos tiempos. Desde el bar l'Acàcia no pueden decir lo mismo, ya que, como indica Bonet, «el 100% de los clientes son turistas, y el 70% son extranjeros».

Igualmente, el copropietario de Can Pep indica que se están planteando abrir más horas y no sólo a la hora de comer, para poder sostener el negocio. Otro tipo de turismo que destaca en Cornudella de Montsant es el de escalada. Miró cuenta que «en invierno, la mayor parte del turismo es extranjero, porque vienen escaladores de todo el mundo, pero también tenemos clientela local». De la misma manera, tanto el refugio como Can Pep se benefician de este tipo de turismo, además de aquellas personas que aprovechan el buen tiempo para realizar excursiones por la zona del pantano.

Teixidor indica que los que vienen para practicar enoturismo es otro tipo de clientela pendiente de explotar. Cornudella de Montsant cuenta con un total de cuatro bodegas que ofrecen degustaciones y visitas guiadas, como el Noguerals. Su responsable, Ramon Alzamora, explica que no ha notado un descenso de clientela fruto del bajo nivel de agua en el pantano de Siurana, pero desconoce si los clientes que ha recibido tenían intención de visitarlo: «El enoturismo no es de ninguna época del año. Me contactan directamente para visitar la bodega y hacer una cata, no me explican si tenían pensado ir al pantano». Con todo, sí que expresa preocupación ante los afectos de la sequía en sus viñas.

Gestión de los recursos hídricos

Así, la alcaldesa de Cornudella, Meritxell Cardona, insiste en el hecho de que «sigue habiendo turismo», y que, incluso, «hay gente que ve el estado del pantano por televisión, y vienen en persona porque tienen curiosidad». La alcaldesa también declara que la importancia del pantano va más allá de ser una «atracción turística puntual»: «Es la herramienta en común que tenemos para alimentar a nuestros regantes. Contamos con otras redes de atracción de turismo, como nuestros restaurantes, actividades culturales y las visitas a las bodegas».

Con todo, Cardona explica que uno de los objetivos que se ha propuesto desde el consistorio municipal es «hacer pedagogía y concienciar a los turistas de hacer un buen uso de los recursos hídricos». Así, una de las primeras medidas que llevarán a cabo es la implantación de diferentes puntos de suministro de agua por pago, para que aquellos que vienen en autocaravana, un perfil frecuente de turista en el municipio, puedan cargar su depósito de agua. «Con este sistema lo que queremos es dar valor al agua» —explica Meritxell Cardona-. «La cantidad que se abona para hacer uso del suministro nos sirve para hacer el mantenimiento del servicio de agua».