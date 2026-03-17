Impulsan unas jornadas académicas en Montblanc sobre Sant Jordi, el dragón y su contexto histórico

El Ayuntamiento de Montblanc, la Universidad Rovira i Virgili (URV) y la AssociaciónMedieval de la Llegenda de Sant Jordi impulsarán unas jornadas académicas sobre la figura de Sant Jordi, el dragón y el contexto histórico en el marco de la Semana Medieval de la capital de la Conca de Barberà. Colloquia draconis: diàlegs entre la llegenda i la història será el primer paso que concreta el convenio de colaboración que han firmado para impulsar la vertiente académica y de transferencia de conocimiento vinculado a la Semana Medieval. La iniciativa quiere reforzar la proyección internacional de Montblanc en el marco de la ruta cultural europea de Sant Jordi y el dragón, una red impulsada por una entidad vinculada al Consejo de Europa.

Según los firmantes, la participación de una universidad, en este caso a través de la Facultad de Turismo y Geografía, es uno de los elementos que se valoran para consolidar esta ruta cultural y reforzar el papel de la investigación y la divulgación en la promoción del patrimonio y las tradiciones vinculadas a la leyenda.

Las charlas divulgativas se presentan como una evolución de las que se celebraban desde hace años durante los días laborables de la Semana Medieval. Quieren conectar con el imaginario medieval y con otros actos emblemáticos de la Semana Medieval, creando un espacio de encuentro entre investigadores, divulgadores y público general para reflexionar sobre la relación entre la leyenda y la historia desde perspectivas diversas como la historia, la antropología, la literatura, el arte o la gestión turística.

Con el dragón como hilo conductor simbólico, el ciclo se plantea como un diálogo entre el mito y el conocimiento. Cada año, la URV, que participa en el diseño del ciclo, aportará investigadores y expertos de diferentes disciplinas en función de las temáticas tratadas.

La sesión inaugural tendrá lugar el lunes 20 de abril por la noche en la capilla del antiguo hospital de Santa Magdalena. El primer coloquio lleva por título Colloquia Draconis: una oportunitat, a partir del diàleg i la transferència de coneixement, per a la projecció de Montblanc i la Setmana Medieval a través de la ruta cultural europea de Sant Jordi y el dragón, con la participación del decano de la Facultad de Turismo y Geografía de la URV, Òscar Saladié, y el experto en turismo cultural y en relaciones internacionales, y asesor de la asociación europea de las Rutas de Sant Jordi y el dragón, Jordi Tresserras.

El día siguiente martes 21 de abril a en el Museo Comarcal tendrá lugar el diálogo de presentación del libro Fra Bernat i altres contes medievals per riure, con el traductor del libro al catalán contemporáneo y profesor de Literatura Medieval de la Universidad de Girona, Sadurní Martí, y el historiador y profesor de la Universidad de Barcelona, Àlex Rebollo.