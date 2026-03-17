La Comisión de Transportes aprueba medidas para mejorar la seguridad y el mantenimiento de las carreteras de Tarragona

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La Comisión de Transportes del Senado ha dado luz verde a un conjunto de medidas para reforzar la seguridad y el mantenimiento de la red vial estatal en el Camp de Tarragona. La iniciativa, impulsada por la senadora de ERC Laura Castel, plantea varias actuaciones urgentes para corregir déficits acumulados y mejorar las condiciones de circulación en vías clave del territorio.

Entre las principales actuaciones aprobadas destaca la mejora de las áreas de emergencia de la AP-7 a su paso por Tarragona, con la instalación de iluminación adecuada, nueva señalización kilométrica y la integración de su geolocalización con el servicio de emergencias 112. También se prevé reforzar la seguridad con señales de cedéis el paso en las salidas, reasfaltar estas zonas e incorporar paneles informativos para concienciar sobre el uso de chalecos reflectantes.

Con respecto a la A-27, la moción contempla actuaciones urgentes de reparación del firme en el tramo entre Tarragona y la Pobla de Mafumet, así como la implantación de un programa periódico de mantenimiento y limpieza de imbornals, especialmente en la zona de Constantí, para evitar problemas de inundaciones en terrenos agrícolas.

Además, el texto aprobado insiste en la necesidad en acabar con carácter prioritario las obras pendientes de la A-27 entre Valls y Montblanc, una infraestructura largamente reivindicada en el territorio para mejorar la conexión y la movilidad. Con esta iniciativa, ERC reclama al gobierno español una actuación rápida para garantizar una red vial más segura, eficiente y adaptada a las necesidades del Camp de Tarragona.