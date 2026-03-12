Els Pets, cabezas de cartel de La Nit 5.1

Publicado por Cristina Serret Creado: Actualizado:

Muchos vecinos de Barberà de la Conca todavía recuerdan, con mucha estima, el concierto que Els Pets dieron al pueblo el año 1990. Entonces la banda de Constantí era un grupo que ya lo tenía todo para despuntar, y dejó en el pueblo una sensación de momento histórico. Es por eso que Leandre Romeu, director y programador del festival La Nit 5.1, ha apostado por los de Gavaldà y compañía para encabezar la edición de este año, coincidiendo con el 10.º aniversario (y las 11 ediciones) del festival.

Así lo explicaba este miércoles en la presentación de La Nit, que este año se hará los días 17 y 18 de julio, de nuevo en el Viver de Celleristes. Con él estaba Joan Reig, que después de constatar «una especie de fiebre para hacer macrofestivales», se enorgullecía del hecho de que Els Pets siempre han defendido ir por los pueblos: «La música está hecha para que veas y te vean, no para mirar una pantalla. A nosotros, que somos de pueblo, nos gusta mucho y disfrutamos mucho haciéndolo». En cuanto al concierto, Joan explicaba que en la gira de este año la banda repasará una nueva serie de grandes temas de su carrera, avisando ya de entrada de que el Bon dia no estará.

Precisamente la presencia de Els Pets está directamente relacionada con una de las principales novedades de la edición de este año: el estreno de un nuevo espacio para los conciertos. Se trata del Escenario Cooperativa de Barberà de la Conca, que se instalará en la entrada del recinto, permitiendo dar más cabida al público. Este escenario se sumará al que ya funcionó el año pasado, al interior de las instalaciones, y que pasará a llamarse Escenario Viver. Esta duplicidad permitirá que las actuaciones se solapen una detrás de otra, pero sin llegar a coincidir.

Els Pets también han sido fuente de inspiración para la imagen gráfica de este año. Su autor es Carles Cubos, que en la presentación explicaba que los ha tomado como referencia «porque el grupo no sólo ha sabido hacer una música que ha aguantado bien el paso del tiempo, sino que también lo ha hecho su imagen». Así, afirmaba, «su logotipo es igual de vigente ahora que hace cuarenta años». De aquí que todo el diseño de La Nit 5.1 beba de los colores y las tipografías del logo de la banda.

En cuanto al resto de la programación de este año, el Leandre explicaba que, siguiendo la tónica de La Nit 5.1, se han programado «conciertos de música en catalán, de estilos diversos y formando mezclas insospechadas», poniendo como ejemplos la actuación de Marina Rossell –que también había actuado en el pueblo en los años 80– y Crim en una misma noche, o Dàmaris Gelabert y el Minibús intergalàctic también de manera consecutiva».

Como ya es habitual en La Noche 5.1, el festival también tendrá un apartado para los monologuistas, con la presencia destacada de Óscar Andreu, pero también de Laura Grau, Serapi Soler y Àlex Vila. Todo, en dos noches en qué los vinos de la DO Conca de Barberà también serán, de nuevo, protagonistas del Espacio Gastronómico, que este año también estrena emplazamiento, y donde se podrán probar vinos de las seis bodegas de la DO. Además, también habrá tapas y platos del restaurante Portal 22.

Las entradas de La Nit 5.1 ya están en venta, a un precio de 18 euros viernes y 25 euros sábado, con la opción de comprar un abono para los dos días por 38 euros. Los precios del viernes y del abono cambiarán a partir del mes de abril. Más información en www.laconca51.cat.