Impactante: Un motorista se cae en una curva de la N-240 en Coll de Lilla

Publicado por Rubén Pizarro Creado: Actualizado:

Un motorista ha sufrido una caída en una curva de la carretera N-240, en el tramo de Coll de Lilla. En el vídeo difundido en redes sociales por la cuenta @circuliperladreta se puede ver cómo el conductor pierde el control de la motocicleta en una curva a la derecha y acaba cayendo al suelo en medio de la calzada.

Afortunadamente, el incidente ha quedado en un susto y el motorista se ha podido levantar sin sufrir consecuencias graves. Este punto de la carretera es conocido entre los aficionados al motociclismo y no es la primera vez que se registran caídas similares.

Video del motorista accidentado

En este tramo es habitual la presencia de personas que hacen fotografías a los motoristas mientras pasan por las curvas. Esta situación hace que algunos conductores intenten pasar más rápido de la cuenta o forzar la trazada para conseguir 'la foto', un hecho que puede incrementar el riesgo de caídas o accidentes.