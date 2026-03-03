POLICIAL
Tres detenidos por falsedad documental en el proceso de inscripción en el padrón en Montblanc
Las detenciones se produjeron en la Oficina de Atención al Ciudadano por parte de la Policía Nacional
La Policía Nacional detuvo el lunes al mediodía a tres personas como presuntos autores de un delito de falsedad documental en el proceso de inscripción en el padrón en Montblanc. El operativo se llevó a cabo en la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) y fue a cargo de la Policía Nacional con la colaboración de la Policía Local de Montblanc.
La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones en el marco de esta actuación. Desde el Ayuntamiento de Montblanc valoran 'positivamente' la intervención, ya que consideran que evita la existencia de fraudes en el padrón y que delincuentes se aprovechen de personas vulnerables.