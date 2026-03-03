Tres detenidos por falsedad documental en el proceso de inscripción en el padrón en Montblanc

La Policía Nacional detuvo el lunes al mediodía a tres personas como presuntos autores de un delito de falsedad documental en el proceso de inscripción en el padrón en Montblanc. El operativo se llevó a cabo en la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) y fue a cargo de la Policía Nacional con la colaboración de la Policía Local de Montblanc.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones en el marco de esta actuación. Desde el Ayuntamiento de Montblanc valoran 'positivamente' la intervención, ya que consideran que evita la existencia de fraudes en el padrón y que delincuentes se aprovechen de personas vulnerables.