Retenciones en la N-240 en Montblanc por unas obras en la vía

La carretera nacional N-240 a su paso por Montblanc está siendo fruto de varias obras de mejora. Estos trabajos provocan retenciones de un siete kilómetros en dos tramos próximos.

El tramo entre Montblanc y Lilla cuenta con congestiones en la circulación. Concretamente entre los kilómetros 35 y 32. Mientras que el tramo que une la capital de la Conca de Barberà y las Borges Blanques también cuenta con retenciones de unos 3,5 kilómetros entre los pk 31 y 34,5.

El resto de vías que pasan por el Camp de Tarragona y las Terres de l'Ebre no cuentan con ninguna afectación, según el Servei Català de Trànsit (SCT).