L'Espluga de Francolí y el AHC impulsarán vivienda pública en dos fincas municipales

El Ayuntamiento de l'Espluga de Francolí (Conca de Barberà) y la Agencia de la Vivienda de Cataluña (AHC) firmarán un convenio para impulsar la creación de vivienda pública en dos fincas municipales. Se trata de un solar situado en la calle Joan Amades y en el edificio de Cal Nicasi en la calle Mestre Roig.

Entre los dos espacios se prevé que se puedan construir una veintena de viviendas. El acuerdo se aprobará este jueves al pleno ordinario de febrero. El consistorio presentó los solares en la convocatoria de mayo de 2025 dentro del Plan 50.000 del Departamento de Territorio. En esta ocasión, ha quedado fuera del antiguo cuartel de la Guardia Civil, aunque el equipo de gobierno mantiene la voluntad de incorporarlo a la nueva convocatoria.

Actualmente, el solar situado entre la calle Joan Amades y la calle Milmanda se utiliza como aparcamiento. Este tiene una superficie de 847 m² y permite la construcción de unas quince viviendas, con un total de 1.130 m² destinados a uso residencial. En Cal Nicasi, con una superficie de 174 m², es un edificio del casco antiguo donde se podrán construir hasta cinco viviendas, con 348 m² destinados a uso residencial, mediante la rehabilitación del inmueble o bien con su sustitución por un edificio de nueva planta.

Con el convenio que se firmará pronto, el Ayuntamiento encargará a la Agencia de la Vivienda de Cataluña la selección de una empresa o entidad para la construcción y promoción de estas viviendas. Así, en caso de que se adjudiquen las fincas a alguna entidad, se agilizará la creación de estas nuevas viviendas 'asequibles' en el municipio. El proceso se hará a través de un concurso público y los solares se licitarán de manera individual.