Finaliza la rave de Conesa con seis denuncias y la inmovilización de tres vehículos

Agentes de los Mossos d'Esquadra de varias unidades formaron parte desde el viernes pasado por la noche de un operativo especial con motivo de la celebración de una fiesta rave en el término municipal de Conesa (Conca de Barberà).

Alrededor de las 14 horas ayer finalizaron los diferentes puestos de control que se establecieron para impedir el acceso y evitar que más gente se añadiera. Sin embargo, se mantuvo el patrullaje en la zona mientras los últimos asistentes iban abandonando el lugar hasta última hora de la noche.

Durante el fin de semana, los asistentes llegaron a ser aproximadamente un máximo de 3.000 personas y 500 vehículos estacionados, momento a partir del cual fueron disminuyendo.

El control de las personas asistentes, las cuales fueron llegando con todo tipo de vehículos y caravanas, se hizo parte de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USC) de las comisarías de Montblanc y Valls, el Área Regional de Tráfico (ARTE), las Unidades Regionales de Policía Administrativa y Medio Ambiente (GRIFA y URMA), y el apoyo del Área Regional de Recursos Operativos (ARRO).

La fiesta ilegal se celebró en unos terrenos ubicados a unos tres kilómetros de este municipio, cerca de la carretera TV-2244. El dispositivo policial finalizó con dos denuncias por tenencia de sustancias estupefacientes; tres denuncias por conducir bajo los efectos de sustancias estupefacientes, con inmovilización de 3 vehículos; y una denuncia por Tráfico.

Los asistentes fueron abandonando la fiesta sin provocar incidentes, y antes de las 20.00 horas de ayer se dio por concluido el dispositivo policial. La presión policial evitó que los organizadores de la fiesta no la alargaran durante unos cuantos días más.