La novela criminal tiene una nueva cita en l’Espluga de Francolí

El Casal de l’Espluga de Francolí se prepara para acoger, los días 20, 21 y 22 de marzo, la séptima edición del Festival El vi fa sang, un evento que ha consolidado su singularidad combinando la novela criminal en catalán con la gastronomía y los vinos de la DO Conca de Barberà. Organizado por el Casal de l’Espluga, el festival ha dejado definitivamente atrás la etiqueta de novela negra para adoptar la denominación más amplia de novela criminal, que incluye tanto la policíaca como la negra, reflejando mejor las dos grandes vertientes del género.

El programa de este año ofrece más de una veintena de actos en los que se maridan presentaciones literarias con catas de vinos locales, rutas históricas criminalizadas y actividades educativas. Entre los autores invitados destacan nombres consolidados y emergentes de la literatura criminal catalana. Jordi Dausà presentará su novela El punt de ruptura, mientras que Dora Muñoz traerá Error de càlcul, y Salvador Casas, Petons de foc, autores de editoriales destacadas del género como Delicte, Clandestina/Crims.cat y Voliana/Falciot Negre. Sebastià Bennasar también estará presente con Malesànimies, y los lectores podrán encontrar además propuestas de gran repercusión como El mal entès de Màrius Serra y La conversió de Habib de Jordi Sierra i Fabra.

‘True crime’ comarcal Este año se hablará de diversos crímenes reales ocurridos en la Conca de Barberà

Uno de los encuentros más esperados será la conversación entre Anna Maria Villalonga y Jordi de Manuel sobre su trilogía Dunes blanques, mientras que Andreu Martín y Joan Miquel Capell presentarán Tot anava bé fins ara, consolidando la cita como un punto de encuentro imprescindible para autores y lectores. Otros escritores destacados invitados al festival son Jordi Cervera (Flota com una papallona), Cesc Cornet (Les ombres que ens acompanyen), Raquel Gámez Serrano (Alguns callen, altres maten), Lluís-Anton Baulenas (Ocellets i ocellots), Miquel Aguirre (Els plans del mister) y Susana Hernández (Secrets ofegats). En la clausura estarán Joan Carles Libori con Corda de cànem, Jordi Colonques con Carnívora y Vicenç Villatoro con Polonesa.

Las actividades paralelas incluyen catas de vinos en el Celler Rendé Masdéu y en el Celler Mas de la Creu, comidas literarias y veladas con música en directo, manteniendo la filosofía del festival: maridar literatura criminal con vinos de calidad.

Una de las novedades de este año es la incorporación de los crímenes históricos de la Conca de Barberà. El domingo, el periodista Jordi Roca Armengol conducirá una ruta histórica criminal por calles y plazas de l’Espluga, recordando episodios reales de la historia local vinculados a delitos y misterios. Además, el Teatre del Casal acogerá la mesa redonda teatralizada Crims històrics a la Conca de Barberà, con la participación de Antoni Carreras, Valentí Masalles, Enriqueta Moix y Josep Maria Vallès, con escenificaciones a cargo de Tratea Teatre y retransmisión en directo por L’Espluga FM Ràdio. La mayoría de las actividades son de acceso libre y gratuito hasta completar aforo, excepto las cenas y comidas literarias, que requieren reserva previa.