Una 'rave' ilegal reúne a unas 250 personas en Conesa

Imagen de archivo de los Mossos sometiendo a los controles de drogas y alcohol a uno de los participantes que abandonaba una rave de la Sénia

Unas 250 participan desde el viernes por la noche en una fiesta ilegal en unos terrenos del municipio de Conesa, en la Conca de Barberà.

Según ha adelantado el digital El Caso y han confirmado los Mossos d'Esquadra a la Agencia Catalana de Noticias (ACN), recibieron el aviso de la 'rave' el viernes hacia las 23.00 horas y desde entonces han establecido controles con el fin de evitar que se añada más gente.

La música no ha generado de momento quejas de los vecinos y la fiesta ha continuado a pesar del episodio de viento y lluvia de las últimas horas, que han dejado la zona bien enfangada.