Los usuarios de Avant alertaban «hace tiempo» de «vibraciones anómalas» en el tramo donde se ha roto la vía en Tarragona

La Plataforma d'Usuaris Avant Catalunya alertaba "hace tiempo de "vibraciones anómalas" en el tramo donde se ha roto la vía en l'Espluga de Francolí. La ruptura detectada en la vía de alta velocidad ha obligado a Adif a reducir la velocidad a 80 kilómetros por hora durante un tramo del recorrido. Los usuarios afirman que hace "años" que se quejan de las "posibles deficiencias estructurales" en este punto, y subrayan que el incidente detectado ahora "incrementa la preocupación" entre las personas que utilizan el transporte público. Según afirma la plataforma, aunque el Departamento de Territorio "asegura" que el tramo se revisa diariamente, los hechos de hoy "demuestran que estas inspecciones no son suficientes o no están detectando los problemas reals".En un comunicado, la plataforma de usuarios exige una reunión "inmediata" con el Gobierno y los gestores del servicio para "aclarar" la causa de la ruptura de las vías, "revisar el estado real" de la infraestructura y "establecer medidas urgentes" para "garantizar" la seguridad.

De la misma manera, el colectivo considera "absolutamente inaceptable" la demora de cerca de tres horas de alguno de los convoyes Avant de este lunes, un hecho que, en opinión de los usuarios, "evidencia que la infraestructura y la planificación actual no pueden absorber el escenario excepcional que se ha generado".

Los usuarios también han exigido que los cuatro trenes gratuitos Avant con parada en Lleida, Camp de Tarragona y Barcelona-Sants –dos por sentido– que ha puesto Renfe para reforzar el servicio "no generen retrasos a los servicios actuales". Al mismo tiempo han pedido sustituir los trenes S120 – Alvia por los S106 mientras dure la situación para "mejorar la capacidad de forma rápida".

Otra petición pide aumentar las frecuencias del Avant Tortosa y para revisar "de manera exhaustiva" el tramo l'Espluga de Francolí – Camp de Tarragona.

Finalmente, con respecto a la recomendación de teletrabajo que ha hecho Protección Civil para este martes, la plataforma exige que se haga extensiva a todos los usuarios de Adelante que la puedan necesitar.