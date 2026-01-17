Detenidos dos mecánicos en Montblanc para robar tres motocicletas y manipular el número de bastidor

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el jueves 15 de enero a dos mecánicos en Montblanc acusados de sustraer tres motocicletas y manipularon el número de bastidor. Los dos arrestados, dos jóvenes de 20 y 23 años, utilizaban una nave clandestina para modificar las motos, desmontar piezas y venderlas a través de portales de internet. La investigación se inició en octubre, cuando los Mossos recibieron la denuncia de la sustracción de una motocicleta en la Selva del Camp y de la posibilidad de que esta se encontrara escondida en una nave de Montblanc. Los agentes analizaron la información y el 14 de noviembre se desplazaron hasta la nave industrial con el objetivo de localizar la motocicleta denunciada y comprobar la presunta actividad ilícita en el recinto.

Al llegar al sitio, los agentes contactaron con el propietario de la nave, que autorizó el acceso a las instalaciones y colaboró en todo momento con la inspección policial. Durante el operativo -con la participación del Grupo de Investigación y Documentación del Área Regional de Tráfico y de la Policía Local de Montblanc- se inspeccionaron varios turismos, ciclomotores, remolques, placas de matrícula, neumáticos, ruedas con llantas, motores desmontados, así como piezas y herramientas propias de un taller mecánico. En el interior de la nave se localizaron cuatro motocicletas, una de las cuales correspondía a la sustraída el mes de octubre en la Selva del Camp. A raíz de este hallazgo, se detuvo por primera vez uno de los mecánicos, el hombre de 20 años.

Una vez finalizado el dispositivo, las motocicletas fueron trasladadas a dependencias policiales a fin de que el grupo especializado del Área Regional de Tráfico pudiera comprobar el origen, dado que todas presentaban el número de bastidor manipulado. De la investigación se desprende que dos de las motocicletas habían sido sustraídas en Valls y una tercera en la Selva del Camp. La cuarta motocicleta, que también presenta el número de bastidor manipulado, se encuentra pendiente de determinar la procedencia. Con las pruebas recogidas, este jueves pasado se detuvieron dos mecánicos presuntamente relacionados con la sustracción de tres motocicletas. La investigación continúa abierta y no se descarta que desguazaran los vehículos para vender las piezas a través de portales de internet.

Los arrestados pasaron ayer viernes a disposición judicial ante el juzgado de guardia de Valls, acusados de los delitos de hurto de uso de vehículo y falsificación de documento público.