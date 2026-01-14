Empiezan las obras de mejora de la carretera TV-7042 entre Montblanc y Rojals

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El próximo lunes 19 de enero la Diputación de Tarragona inicia las obras de mejora de un tramo urbano de la carretera TV-7042, entre Montblanc y Rojals. La actuación, que representa a la Diputación un total de 1.007.081,48 € se llevará a cabo en un tramo de 800 metros de longitud, situado entre el PK 10+800 y el PK 11+660, dentro de la zona urbana de Montblanc.

El objetivo principal del proyecto es mejorar la seguridad vial y la movilidad de los usuarios de la carretera. Asimismo, se pretende pacificar el tráfico y mejorar la accesibilidad y la seguridad de los peatones y ciclistas.

Las obras consistirán en el ensanchamiento de la calzada hasta una sección de entre 6,3 y 6,6 metros; también se realizarán pequeñas mejoras de trazado, la renovación del pavimento asfáltico, la mejora del drenaje mediante la formación de cunetas transitables, la construcción de aceras para peatones y la renovación de la señalización vertical y horizontal.

Durante la ejecución de los trabajos se producirán restricciones puntuales en el tráfico, con cortes de carriles regulados mediante semáforos alternativos o señalización. Está previsto que las obras tengan una duración de 10 meses.