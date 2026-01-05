La nevada blanquea la Conca de Barberà y el Priorat y deja copos de nieve en primera línea de mar

La Conca de Barberà y el Priorat se han despertado este lunes con nieve. Desde la madrugada han empezado a caer copos y ya a primera hora el paisaje ha quedado enharinado. En Belltall (Conca de Barberà) han caído más de diez centímetros y eso ha hecho que la C-14 haya quedado cortada unas horas entre Solivella y Ciutadilla (Urgell). También ha habido problemas de movilidad en Santa Coloma de Queralt, en vías secundarias, y se ha pedido extremar las precauciones en l'N-240 y el AP-2.

En el Priorat, la nevada ha sido generalizada y ha afectado localidades como Cabacés, El Molar o Pradell de la Teixeta. La bajada de las temperaturas ha hecho que se haya visto nevar hasta primera línea de mar, como en Tarragona o Salou.

Reus, Valls o Mont-roig del Camp, con diferente intensidad, también han registrado precipitaciones en forma de nieve, si bien la cantidad ha sido más importantes en zonas del interior del Campo de Tarragona. Y eso ha hecho que diferentes personas de la costa se hayan acercado para ver la nieve de cerca. En l'Espluga de Francolí, una familia hacía un muñeco de nieve: «Hemos venido desde Tarragona y nos lo hemos encontrado más nevado de lo que pensábamos. Está todo precioso, es un regalo de Reyes adelantado», ha explicado Alexandra Fernández.

La nieve también ha cubierto ligeramente el monasterio de Poblet y al núcleo urbano, en Vimbodí i Poblet, a media mañana había tres dedos de grosor que han dificultado el paso de los vehículos en algunas calles. Con el paso de las horas la situación se ha normalizado, una situación que se ha repetido en Montblanc o Barberà de la Conca. La mayor cantidad ha estado en cotas más altas, como Belltall. Allí, los diez centímetros han sorprendido a los vecinos, algunos de los cuales limpiaban las entradas de las casas con palas. Desde el collado de Belltall, en la C-14, el paisaje era sorprendente, con toda la llanura blanca.

El temporal ha hecho que desde primera hora se hayan activado equipos de emergencias para garantizar la movilidad en las carreteras. Desde la Diputación de Tarragona se han despejado unas 50 toneladas de sal a su red de carreteras de la demarcación, que tiene unos 1.100 kilómetros. Asimismo, han activado cinco equipos de máquinas quitanieves, repartidos por el Alt Camp, Conca de Barberà, Priorat, Baix Camp, Terra Alta, Ribera de Ebro y Baix Ebre.