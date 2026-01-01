Familiares de una mujer de l'Espluga quieren publicar un cuento póstumo para mejorar el confort de los pacientes oncológicos

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

Familiares y amigos de Anna Carrasco, vecina de l'Espluga de Francolí (Conca de Barberà), han lanzado una campaña de micromecenazgo para editar y publicar el cuento póstumo escrito por Carrasco antes de morir mientras luchaba contra el cáncer. La historia se ambienta en los bosques de Poblet y desgrana la interacción entre una familia con un miembro enfermo y los animales, evidenciando que «la naturaleza nos ayuda si nosotros también la cuidamos», explica la pareja de Anna, Joan Sales, a ACN. Aparte de sufragar el coste de la publicación del cuento, el dinero recaudado lo destinarán a centros hospitalarios para mejorar el confort de los pacientes oncológicos. De momento han conseguido más de 8.000 euros y quieren llegar a los 10.000 euros.

Joan, Dídac, hijo de Anna, y varios amigos se han citado en la casa forestal de Castellfollit, dentro del Paraje Natural de Interés Nacional de Poblet, un lugar que frecuentaban con la autora del cuento. «Tuvo momentos que estaba mejor y otros peor, pero cuando se veía con fuerzas y con ganas de continuar, dedicaba tiempo a sacar adelante este cuento», señala Joan.

Su pareja comenta que al inicio no le dio «importancia», pero que poco a poco vio que iba de verdad. Antes de morir, le preguntó por algunos lugares de la zona, ya que ella había nacido en Tarragona, y Joan le enseñó varios espacios del bosque de Poblet que se llaman en el cuento como el mirador de la Pena, la senda de Colom o la fuente de los Boixets.

Anna murió el año 2024 después de luchar contra un cáncer. Era maestra y le gustaban los libros. Mientras hacía frente a la enfermedad, decidió escribir un cuento protagonizado por una familia con una persona que sufre una enfermedad y varios animales que se conjuran para ayudarla. «Si el bosque te cuida, tú lo tienes que cuidar también», dice Sales. La historia relata un «trabajo conjunto» añade, como una simbiosis entre los humanos y la naturaleza.

Cuando Anna tuvo el cuento acabado, Joan lo leyó y vio que era una «historia próxima». «Nos afecta a nosotros y a otra gente», destaca haciendo referencia a otras familias que acompañan una persona enferma de cáncer. Así surgió la idea de editar y publicar el libro con la finalidad de recaudar dinero para mejorar el confort de los pacientes oncológicos. Además, el cuento contará con las ilustraciones de una amiga de Anna, Marta Roig.

Objetivo: 10.000 euros

El objetivo inicial era conseguir 5.000 euros, pero ya les han superado. Ahora se han fijado los 10.000 euros y de momento ya han superado los 8.000. Les aportaciones se pueden hacer a través de la plataforma Verkami. El dinero servirá para «mejorar» las salas de tratamiento oncológico. Joan apunta que las personas enfermas pasan muchas horas y que quieren hacer que estén «el más plácido posible». Quieren dotarlas con libros para hacer la estancia más amable, butacas ergonómicas, sillas cómodas, cojines, mantas, etc.

La idea es publicar el cuento en agosto del 2026, justo cuando hará dos años que murió Anna.