L'Espluga aprueba un presupuesto de 5,7 MEUR para el 2026 centrado en el espacio público y la contención del gasto

El Ayuntamiento de l'Espluga de Francolí ha aprobado un presupuesto de 5.746.732,20 euros para el 2026 con el objetivo de garantizar la estabilidad económica municipal y priorizar el mantenimiento de calles, plazas y espacios públicos. Las cuentas se han diseñado con criterios de contención y responsabilidad, con inversiones mayoritariamente subvencionadas y sin prever nuevo endeudamiento, para avanzar hacia la salida del Plan de Saneamiento y reforzar los servicios municipales.

El equipo de gobierno recuerda que el municipio todavía acarrea el impacto del gasto extraordinario del transporte de agua y que, como el primer Plan de Saneamiento no se pudo cumplir en los plazos previstos por el alargamiento de la crisis de la sequía, la Generalitat ha requerido la aprobación de uno nuevo. En este contexto, el presupuesto del 2026 se plantea como unas cuentas de contención y responsabilidad, orientadas a garantizar el equilibrio económico y el cumplimiento de las reglas fiscales vigentes.

Con el fin de alcanzar este objetivo, las cuentas incorporan una reducción notable de gasto en diferentes partidas y un ajuste general del funcionamiento municipal. Al mismo tiempo, se prevé que las inversiones que se lleven a cabo sean principalmente subvencionadas, con el objetivo de no tensionar el presupuesto ni generar nuevos compromisos financieros. El presupuesto del 2026 no contempla nuevo endeudamiento y apuesta por mantener los servicios esenciales, priorizando las actuaciones que tienen un impacto directo en el día a día de la ciudadanía.

Con respecto a los ingresos, el presupuesto refleja los incrementos aprobados en varias ordenanzas fiscales, como el IBI, el IAE, el ICIO, la tasa de agua o la tasa de residuos, con el objetivo de reforzar la capacidad financiera del consistorio y dar cumplimiento a las exigencias del nuevo Plan de Saneamiento. En este ámbito, se prevé un incremento de ingresos procedentes de la actividad económica, entre los cuales destaca la recaudación de IBI urbana industrial, con una previsión de 26.800 euros, así como un aumento de los ingresos de IAE derivado de la aplicación de las nuevas ordenanzas.

Este 2026 se han priorizado las inversiones en servicios públicos que se pueden financiar a través del PlanImpulsDipta, que aporta hasta el 98% de financiación externa. El presupuesto permitirá destinar recursos a actuaciones de mantenimiento y mejora de espacio público y servicios municipales. Algunas de las actuaciones financiadas por este plan de la Diputación está la instalación de placas fotovoltaicas en el depósito de la Cometa, con una inversión de 32.000 euros y la adquisición de vehículos para el Servicio de Aguas y para el mantenimiento municipal con una dotación global de 60.000 euros, con el fin de renovar parte de los vehículos que se encuentran anticuados.

En el ámbito de la vía pública el presupuesto contempla un total de 125.000 euros desglosados de la siguiente manera: la renovación de mobiliario urbano con 30.000 euros, actuaciones para mejorar la accesibilidad en calles y espacios urbanos con 35.000 euros, la renovación de la señalización vial con 35.000 euros y 25.000 euros al instalar nuevos puntos de alumbrado LED alimentados por placas fotovoltaicas, para iluminar puntos oscuros donde no hay red de alumbrado. También se quiere mejorar el cementerio municipal con una inversión de 40.000 y se suma, además, una subvención de la Generalitat de 4.000 euros destinada a la redacción del Plan de Prevención de Incendios Forestales.

A pesar del marco de contención, el presupuesto también mantiene como prioritaria la mejora de la red de agua y de las infraestructuras vinculadas al servicio. En este campo, se destinarán 109.503,73 euros a la digitalización de la red de agua en baja, una actuación subvencionada mayoritariamente por la Agencia Catalana del Agua, y se prevén 236.443 euros para la sectorización y detección de escapes de la red potable, también con un porcentaje elevado de financiación por parte del ACA, actuaciones que finalmente se llevarán a cabo a lo largo del 2026. A estas intervenciones se suman otros 24.750 euros para otras obras de mejora de la red de agua.

En paralelo, en el 2026 se prevé licitar el servicio de jardinería con el objetivo de mejorar el mantenimiento de jardines, zonas verdes y plazas, y garantizar una gestión más esmerada y continuada de estos espacios. También está previsto reforzar la organización interna de varios servicios municipales como aparte del proceso de ordenación y mejora de la gestión.

Desde alcaldía y la concejalía de Hacienda se destaca que se trata de unas cuentas responsables, sostenibles y orientados al servicio público, que permitirán salir del Plan de Saneamiento, recuperar el espacio público después de años sin inversión y consolidar la mejora de la red de agua y de los servicios municipales.