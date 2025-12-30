L'Espluga de Francolí presenta dos proyectos para mejorar la seguridad de los pabellones deportivos

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de l'Espluga de Francolí ha anunciado la implementación de dos proyectos para modernizar y reforzar la seguridad de los pabellones municipales, dentro del plan de choque del Departamento de Deportes de la Generalitat. Las actuaciones afectarán al Pabellón Municipal David Rovira Minguella y el Pabellón Municipal del Casal, con el objetivo de garantizar instalaciones más seguras y funcionales para la práctica deportiva y los acontecimientos locales.

Este plan de choque, dotado con 120 millones de euros para el periodo 2025-2029, está destinado a mejoras urgentes en equipamientos deportivos de titularidad pública. En el caso de l'Espluga de Francolí, el coste global de las dos actuaciones asciende a 114.832,03 euros. De este importe, el municipio recibirá una subvención máxima de 80.000 euros a través del plan de choque del Departamento de Deportes, mientras que el Ayuntamiento de l'Espluga de Francolí asumirá la parte restante con recursos propios.

Con respecto al Pabellón Municipal David Rovira Minguella, el proyecto prevé una actuación más amplia, con la delimitación y protección del perímetro de la pista, el arreglo de vallas y rodapiés y la adaptación de los elementos para actividades extraordinarias. También se mejorará la ventilación interior, con la instalación de 22 motores en las ventanas, se adecuarán las graderías, se ampliará el espacio de enfermería y se mejorará la señalización para ambulancias. Además, se actualizarán los recorridos de evacuación, la señalización de aforo, la protección contra incendios y se reforzarán las cubiertas para garantizar la seguridad.

En el caso del Pabellón Municipal del Casal, las actuaciones previstas incluyen la mejora de la ventilación para garantizar la calidad del aire interior; la adecuación de las graderías, con señalización y numeración; la disposición de espacios de control, vigilancia y enfermería, así como una correcta ubicación para las ambulancias, y la señalización del aforo. También se adecuarán los recorridos de evacuación, se reforzará la protección contra incendios con sistemas de alarma, y se llevará a cabo el refuerzo y consolidación de las cubiertas para evitar filtraciones de agua.

Las actuaciones previstas permitirán modernizar dos equipamientos esenciales para la práctica deportiva local y también de acontecimientos y asegurar una mayor seguridad y funcionalidad para los usuarios. Actualmente, estos pabellones acogen la actividad de la sección de hockey del Casal de l’Espluga, el Club Patín Casal de l’Espluga, la Asociación de Jubilados y Pensionistas de l'Espluga de Francolí que lleva a término sesiones de gimnasia para adultos, así como el Club BTT Francolí, entre otras entidades y grupos que utilizan las instalaciones.