L'Espluga de Francolí acogerá nuevamente el espectáculo 'A l’ombra del pessebre'

Este domingo 4 de enero, el Teatro del Casal de l'Espluga de Francolí acogerá la segunda representación del espectáculo 'A l’ombra del pessebre’, un montaje que combina teatro de sombras, luces y música en directo para celebrar la noche de Reyes. La cita es a las 19 h y las entradas ya se pueden adquirir en Entràpolis y en la Oficina de Turismo de l'Espluga, así como en taquilla una hora antes de la función.

El tenor Raül Poblet, con su voz, y el arpista Anna Amigó, con su arpa celta y su voz, animan las escenas del pesebre con villancicos, sonidos y percusiones, sumándose así a la magia del teatro de sombras, dirigido y dramatizado por la reconocida titiritera Mercè Framis (alma del popular títere MIC), especialista en sombras chinescas.

En el escenario nos cautiva un teatrino que con mucha delicadeza va dando vida a las figuras del pesebre a partir de fragmentos escogidos del poema de Joan Alavedra, ‘El Pesebre’. Pastores, camellos, Pasqual, el Demonio y los tres Reyes, entre otros personajes, irán desfilando para atraparnos en el ambiente de Navidad y celebrar la noche de reyes.

Una pantalla gigante reproduce lo que pasa en el teatrino, a la vez que nos hace descubrir a otros personajes más reales que nos explican cómo se vivía la Navidad. Esta es una de las novedades que incorpora el espectáculo este año.

La sutileza de las luces y colores de cada escena, nos captura en una atmósfera mágica. Eso, junto con la música y villancicos tradicionales con aires de fiesta, nos hace viajar y disfrutar de estos días en familia, en una obra pensada para grandes y pequeños.