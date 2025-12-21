La niebla obliga a extremar la prudencia en las carreteras de Tarragona

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

La niebla muy densa está complicando la circulación esta mañana en varias carreteras catalanas. El Servei Català de Trànsit alerta de visibilidad muy reducida en la N-240 en su paso por Montblanc, entre los puntos kilométricos 31,5 y 38, en ambos sentidos de la marcha.

Ante esta situación, las autoridades piden extremar la prudencia en el volante, reducir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad, especialmente en este tramo de la Conca de Barberà.

La incidencia también se reproduce fuera de la demarcación. En la AP-2, a la altura de Juneda (las Garrigues), la niebla es igualmente muy intensa y ha obligado a limitar la velocidad máxima a 60 km/h y a cortar el carril izquierdo entre los puntos kilométricos 160 y 154, en ambos sentidos.

Ante episodios de niebla densa, el Servei Català de Trànsit recuerda la importancia de reducir la velocidad y adaptarla a las condiciones de visibilidad, así como aumentar la distancia de seguridad entre vehículos para evitar colisiones.

También recomienda utilizar las luces de cruce y, si hace falta, los antiniebla, y evitar adelantamientos innecesarios. En ningún caso se tiene que parar el vehículo en medio de la vía ni a los arcenes, ya que puede suponer un grave riesgo para la seguridad vial.

Les autoridades recomiendan informarse del estado de las carreteras antes de iniciar el viaje y seguir en todo momento las indicaciones de los paneles informativos y de los cuerpos de emergencia.