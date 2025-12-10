Acercar el arte contemporáneo al mundo rural, el objetivo de La Baridana en la Conca de Barberà

Publicado por Cristina Serret Creado: Actualizado:

Este fin de semana se ha inaugurado en Sarral la exposición Aquí s'estampa, una muestra de grabado y obra gráfica que es fruto de la iniciativa del Colectivo de Acción Artística La Baridana. «Hice una convocatoria a artistas y personas de la Conca de Barberà que hacen arte, tanto si estaban familiarizadas con la técnica del grabado como si no, para ofrecerles mi espacio para trabajar de manera comunitaria», explica Núria Rion. Ella forma parte del colectivo, junto con Sílvia Iturria y Helena Cartañà, con la particularidad que hace muy poco que ha estrenado un nuevo espacio de trabajo en Sarral. «En mi taller tengo uno de los pocos tórculos [prensa utilizada para la estampación de grabados] que hay en la Conca, y pensé que podría ser interesante ofrecerlo a otras personas y trabajar de manera unificada».

El resultado del proyecto es un conjunto de obras que sólo tienen en común el hecho de que todas están sobre papel, y en un formato relativamente pequeño. A partir de aquí, cada participante ha escogido la técnica que más le ha interesado, desde la xilografía en el linóleo, pasando por la serigrafía o las puntas secas con metales y acetatos. «Hay técnicas que provienen del mundo de la fotografía, pero también otros que vienen del dibujo o de la pintura... En definitiva, cada uno lo ha llevado a su terreno», apunta Rion. La muestra inaugurada este fin de semana, afirma, «ha sido tan interesante como todo el proceso previo».

Núria es nacida en la Canonja, pero hace más de dos décadas que vive en la Conca de Barberà. Es licenciada en Bellas Artes y trabaja en el mundo del arte desde la docencia, pero también desde la práctica artística. Con Sílvia y Helena han impulsado La Baridana con el objetivo de acercar el arte contemporáneo al mundo rural, desde el mismo mundo rural. «Somos un colectivo de acción artística que nació en el 2012 desde la convicción de que la expresión plástica nos hace crecer», afirma, a la vez que admite que «hacer cosas desde la periferia siempre es más difícil». No obstante, trabajan para ofrecer espacios de encuentro que permitan compartir técnicas y trabajo, así como impulsar acciones que promuevan el arte contemporáneo, también incidiendo en la educación en todos los segmentos de edad.