Abren el enlace entre la A-27 y la N-240 para acceder a Montblanc después de dos años de obras

El enlace entre la A-27 y la N-240 en Montblanc ya es una realidad después de dos años de espera desde la apertura del túnel de Lilla. Este viernes, ya se ha abierto la vía en sentido Montblanc mientras que el jueves se abrió en sentido Tarragona. Ahora, los vehículos pueden acceder directamente al núcleo de montblanquí por la nacional, evitando las rotondas de Lilla.

El alcalde de la capital de la Conca de Barberà, Marc Vinya, ha celebrado la apertura, pero asegura que no se adelanta con «bastante rapidez». El alcalde ha reclamado celeridad en Carreteras del Estado para que se desencalle el proyecto de conexión, el cual ya está redactado, pero está pendiente de la aprobación de la declaración de impacto ambiental. Las obras se prevén que tengan un coste de 50 millones.

La apertura del enlace entre la autovía y la nacional dará «comodidad» a los vehículos que quieran acceder al municipio de Montblanc, puesto que no los habrá que pasar por las rotondas de Lilla como hasta ahora. «Todavía no hay la señalización y puede llevar un poco de confusión», ha lamentado Vinya. El alcalde considera una buena noticia que se haya abierto esta conexión porque supondrá «menos molestia» para los vecinos de la pedanía de Lilla. «Aún así, nos preocupa el cuello de botella que se pueda formar cuando esta vía tenga una alta demanda, como en verano y puentes», ha manifestado.

Por eso, el alcalde ha vuelto a reclamar que se desencalle el proyecto de la conexión de la autovía con la autopista. Se trata de unas obras que se tienen que hacer en un tramo de unos cinco kilómetros. «Ya hemos hecho la reivindicación ante Carreteras – del Estado- muchas veces, la necesidad de acabar definitivamente el enlace entre la A-27 y la AP-2, que es la vía que necesitamos para que haya la movilidad entre Tarragona y Montblanc y de cara en Lleida para evitar las colas que ya se han visto este verano y todos los veranos», ha pedido.

Según Vinya, desde el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible les dicen que hace prácticamente un año que el proyecto está «encallado», pendiente de la aprobación de la declaración de impacto ambiental. «Nos dicen que es prioritaria, pero queremos que sea prioritaria y que sea urgente porque se tiene que resolver esta situación y dar esta conectividad, que es tan necesaria para evitar las molestias y los quebraderos de cabeza que provoquen a la ciudadanía en general, pero especialmente en Montblanc y en Lilla», ha remachado el alcalde.

A pesar de que de momento no tienen programada ninguna reunión con los responsables del Ministerio, Vinya no descarta reunirse a Madrid. «No quiero pensar qué pasará cuando les dejen hacer la licitación de la obra y nos digan que no hay partida porque no hay presupuestos en el Estado», ha manifestado. La actuación se prevé que tenga un coste de 50 millones de euros. A pesar de que Vinya agradece la buena voluntad desde la subdelegación del gobierno español a Tarragona, ha asegurado que continuarán presionando: «Tenemos que hacer más presión entre todos porque es urgente y necesario que este enlace quede resuelto definitivamente».

Trabajos pendientes

A banda, el alcalde ha explicado que todavía quedan pendientes algunos trabajos vinculados con las obras de esta vía, como el asfaltado de caminos del entorno de Lilla. Aun así, apunta, que no todas las peticiones de los vecinos de la pedanía se conseguirán, como es el caso de las pantallas acústicas. «El tema pantallas lo vemos muy complicado porque ellos dicen que con las pantallas actuales ya se cumple la normativa, por lo tanto, que con la sonometria, las comprobaciones técnicas, consideran que ya se ha hecho todo lo que se tenía que hacer y que no continuará invirtiendo en estas mejoras», ha lamentado Vinya.

El alcalde de Montblanc también ha remarcado que se ha terminado el puente de Can Magre, que era una reivindicación vecinal. «Es complicado poder llegar a todo, pero como mínimo si hay algo más buena voluntad, que hace unos meses, con el asfaltado de estas vías laterales, habremos ganado algo», ha defendido. «Pero siempre tenemos que insistir para que haya todas las mejoras posibles y que todas las reivindicaciones se cumplan», ha añadido. En este sentido, ha reiterado que seguirán batallando para conseguir la conexión con la autopista.

El proyecto de conexión avanza según ol previsto

Según fuentes del Ministerio de Transporte consultadas por ACN, el proyecto de conexión entre la A-27 y la AP-2 sigue el «ritmo previsto». Ahora mismo, se está redactado el proyecto de trazado y se trabaja para que esté terminado cuanto antes mejor. De hecho, las mismas fuentes, aseguran que se avanza sobre el «previsto» y que se están haciendo los pasos administrativos para que la actuación salga a información pública.