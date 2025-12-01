Juzgan a siete personas por tráfico de drogas en Montblanc que se enfrentan a 11 y 14 años de prisión

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La Audiencia de Tarragona ha empezado a juzgar este lunes a siete personas, seis hombres y una mujer, acusadas de un delito de pertenencia a organización criminal y de uno contra la salud pública. Según el ministerio fiscal, entre los años 2019 y 2024, los investigados habían establecido un punto de venta de cocaína, hachís y marihuana en una vivienda de Montblanc, mientras que almacenaban la droga en los municipios de Valls y Vallmoll.

Fiscalia pide catorce años de prisión para dos de ellos y once años para el resto. Las defensas han pedido la nulidad de las escuchas telefónicas y de un cacheo hechos por los Mossos d'Esquadra durante la investigación. También han cuestionado la cadena de custodia del material intervenido, entre ellos, los estupefacientes. Ante las peticiones de los letrados defensores, el Tribunal de la sección segunda del Audiencia Provincial ha aplazado la vista de este lunes hasta mañana, cuando prevé tener resueltas las cuestiones previas planteadas.