España emitirá una moneda de 2 euros con la imagen de un monasterio de Tarragona

Publicado por Efe/ Redacció Creado: Actualizado:

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha aprobado la emisión de una moneda conmemorativa de 2 euros dedicada al Monasterio de Poblet en el primer trimestre del 2026, según publica este viernes el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda acuñará un máximo de 1.500.000 piezas, que se distribuirán a través del Banco de España de forma progresiva según la demanda del mercado.

La moneda será de curso legal a toda la zona euro y forma parte de la serie que España dedica a bienes y lugares incluidos en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco.

El anverso de la moneda reproducirá una imagen del conjunto monumental tarraconense, en la parte superior pondrá España y 2026 y en la inferior, Monasterio de Poblet. El reverso será igual al resto de monedas de 2 euros de la zona euro.