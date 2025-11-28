Diari Més

España emitirá una moneda de 2 euros con la imagen de un monasterio de Tarragona

La moneda conmemorativa se podrá encontrar durante el primer trimestre del 2026

Exterior del Monasterio de Poblet.

Exterior del Monasterio de Poblet.

Efe/ Redacció

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha aprobado la emisión de una moneda conmemorativa de 2 euros dedicada al Monasterio de Poblet en el primer trimestre del 2026, según publica este viernes el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda acuñará un máximo de 1.500.000 piezas, que se distribuirán a través del Banco de España de forma progresiva según la demanda del mercado.

La moneda será de curso legal a toda la zona euro y forma parte de la serie que España dedica a bienes y lugares incluidos en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco.

El anverso de la moneda reproducirá una imagen del conjunto monumental tarraconense, en la parte superior pondrá España y 2026 y en la inferior, Monasterio de Poblet. El reverso será igual al resto de monedas de 2 euros de la zona euro.

