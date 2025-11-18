Formación
El nuevo centro de formación de ganadería extensiva de Montblanc ofrecerá formación homologada de pastor
Los cursos empezarán en mayo del año que viene y serán de 210 horas, con prácticas posteriores
El Centro de Formación de Ganadería Extensiva y Paisajes de Montblanc, bautizado como La Pleta, se pondrá en marcha en mayo del 2026 con un curso de especialista en ganadería extensiva. Está dirigido a jóvenes de entre 16 y 29 años, será totalmente subvencionado y la titulación estará homologada por el Servicio de Ocupación de Cataluña (SOY).
La voluntad es que participen no sólo alumnos de la comarca, sino también de toda Cataluña que quieran dedicarse a la silvicultura y pastoreo en el futuro. El curso durará 210 horas y está previsto que se imparta durante aproximadamente un mes y medio. Después, los estudiantes podrán hacer prácticas en empresas, con las que se están cerrando convenios. La iniciativa está impulsada por Concactiva.