Rescatan en helicóptero a un motorista de trial en una zona de difícil acceso en Vimbodí y Poblet

Imagen del helicóptero durante el rescate en Vimbodí i PobletBomberos de la Generalitat

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Este domingo por la tarde, los Bomberos de la Generalitat han rescatado a un hombre que había sufrido un accidente mientras circulaba con una moto de trial en una zona de difícil acceso a Vimbodí i Poblet. El aviso se ha recibido a las 16.18 h a través del teléfono de emergencias 112.

Al llegar al lugar, los efectivos han realizado la primera atención sanitaria al herido, le han inmovilizado la pierna lesionada y han preparado la evacuación.

Dada la complejidad del terreno, se ha activado el helicóptero de rescate del MAER, que ha trasladado al motorista hasta una ambulancia del SEM para que pudiera recibir asistencia médica especializada.

En el operativo han participado tres dotaciones terrestres de los Bomberos, el helicóptero de rescate con efectivos del GRAE y un médico del SEM.