Junqueras insinúa que Aliança Catalana es un «invento contra Cataluña» de los servicios secretos y de los jueces españoles

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha insinuado que Aliança Catalana es un «invento contra Cataluña» de los servicios secretos y de los jueces españoles. Ha insistido en que lo extrema derecha catalana «nunca correrán el riesgo de ir a la prisión» porque «nunca harán nada de verdad por el país».

«A ellos los protegen los servicios secretos españoles y las togas que a nosotros nos persiguen», ha clamado durante el acto de cierre de la Conferencia Nacional de la Juventud Republicana que se ha celebrado este fin de semana en l'Espluga de Francolí (Conca de Barberà). En las puertas de los 50 años de la muerte de Franco, la secretaria general del partido, Elisenda Alamany, ha dicho que el franquismo todavía pervive.

En un discurso que no ha llegado a los tres minutos, Junqueras ha cargado contra el partido de Sílvia Orriols. Coincidiendo en el 50.º aniversario de la muerte del dictador, el republicano ha asegurado que en 1939 «hubo unos cuantos catalanes que hicieron de quintacolumnistas, que contribuyeron a abrir las puertas de Cataluña a las tropas franquistas que lo invadían.» Ha apuntado que hoy en día los «herederos de aquellos quintacolumnistas lo vuelven a hacer desde las redes sociales».

Junqueras ha afirmado que «se abalanzan» contra los republicanos para explicar verdades como sienes, en referencia a un adelanto que ha publicado el programa 'Salvados' (la Sexta) que se emitirá este domingo por la noche con el mismo Junqueras. «Explicamos que si los servicios secretos españoles o algunas de las togas que todavía nos persiguen tuvieran que inventar alguna cosa contra Cataluña, inventarian Aliança Catalana», ha reiterado como dice al programa televisivo.

Ha remarcado que los «troles» pueden permitirse el «lujo» de hacer «burla» de haber estado en la prisión o en el exilio porque lo extrema derecha «nunca hará nada de verdad por nuestro país». «A ellos los protegen los servicios secretos españoles y las togas que a nosotros nos persiguen», ha afirmado.

También ha lamentado que sean «arrogantes y prepotentes» contra los que «cogen la fruta, trabajan en la construcción, en el transporte o los servicios sociales». «Sin embargo, en cambio, son cobardes y serviles delante de aquellos que se aprovechan del trabajo precario de tantísima de nuestra gente y de nuestros jóvenes», ha añadido.

Antes, la secretaria general de ERC ha destacado que «la política en mayúsculas» está «represaliada». «No es casualidad que haya señores todavía con togas que dicen ser jueces y que no trabajan para la ley ni para la justicia, sino por la unidad de España», ha remachado. Por eso, ha argumentado que el «franquismo todavía pervive en la extrema derecha, envuelta de una bandera española, pero también de una bandera catalana», ha continuado.

La republicana ha interpelado a la ciudadanía que se siente «frustrada» delante la dificultad para acceder a la vivienda o para hacer la compra en el supermercado. Ha dicho que esta «frustración alimenta» la extrema derecha. Y ha advertido que también hay una «frustración nacional»: «hoy no estamos donde querríamos, ni tampoco tenemos los recursos que merecemos y que necesitamos para ponerlos al servicio de la gente».

«Espolio fiscal»

Alamany señalado que «en Cataluña hay recursos que se van y no vuelven hacia España. Hace años que suframos un espolio fiscal del 8% del PIB y eso no es solidaridad. Así es imposible construir un país fuerte».

También ha culpado a las personas con «las rentas más altas» del país que «tienen mil maneras de esquivar lo que les tocaría aportar». «Nuestro país hay riqueza, pero no todo el mundo contribuye igual», ha manifestado la secretaria general de ERC. «No todo el mundo paga los impuestos que tocaría a nuestro país», ha insistido.