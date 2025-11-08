Extinguido un incendio en una casa aislada de Vimbodí y Poblet

Imagen de los bomberos trabajando en el incendio en Vimbodí y PobletBomberos de la Generalitat

Tarragona

Los Bombers de la Generalitat han extinguido este sábado al mediodía un incendio que se ha producido en una casa aislada de planta baja, situada en el Raval de Montblanc de Vimbodí y Poblet.

El aviso se ha recibido a las 12.01 horas a través del teléfono de emergencias 112, y hasta el lugar se han desplazado cuatro dotaciones de los Bombers de la Generalitat para trabajar en las tareas de extinción

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) se ha desplazado también hasta el punto y ha atendido a una persona.