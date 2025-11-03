Desmantelan un cultivo de marihuana con 2.514 plantas en una zona boscosa en Pontils

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra desmantelaron el jueves pasado un cultivo de marihuana ubicado en una zona boscosa del término municipal de Pontils (Conca de Barberà). La operación policial se hizo después de que a principios de septiembre se confirmara la existencia de la plantación en un bancal de difícil acceso al lado del cauce del río Gaià.

Las plantas localizadas hacían más de un metro de altura y también había un sistema de regadío formado por cañerías de plástico procedentes del río. A pocos metros, los agentes localizaron un campamento con tiendas de campaña con alimentos y bebidas, mochilas, ropa y productos fitosanitarios para hacer crecer el cultivo.

Con el apoyo de una empresa especializada y la correspondiente autorización judicial, se destruyeron las plantas directamente en el lugar, a la vez que se desmanteló el campamento y toda la infraestructura de regadío. Los mossos mantienen abiertas las gestiones en torno a este caso y continúan la búsqueda de nuevos cultivos o plantaciones antiguas que, de manera ilícita, se hayan podido volver a reactivar en la zona.