Un conductor herido leve al chocar con cinco jabalíes en Sarral

El accidente se produjo a las 22.40 h y causó la muerte de los cinco animales, mientras que el hombre sufrió heridas en la nariz

Imagen de archivo de febrero de 2024, cuando el impacto contra un jabalí provocó la muerte de un motorista en la TV-3141 en Tarragona

Imagen de archivo de febrero de 2024, cuando el impacto contra un jabalí provocó la muerte de un motorista en la TV-3141 en TarragonaAriadna Escoda

Marta Omella
Marta OmellaRedactora
Tarragona

Un hombre resultó herido leve este sábado por la noche después de chocar con cinco jabalíes mientras circulaba por la carretera C-241d, en el punto kilométrico 11,1, dentro del término municipal de Sarral.

El accidente se produjo a las 22.40 h y causó la muerte de los cinco animales. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que atendió el conductor por contusiones y heridas en la nariz. 

También se activó una dotación de los Bombers de la Generalitat procedente de Montblanc, que retiró los animales muertos, desconectó la batería del vehículo y limpió la calzada para restablecer la seguridad vial.

