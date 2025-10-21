Ven a través de las cámaras de seguridad cómo les roban una caravana en l'Espluga de Francolí

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Agentes de los Mossos d'Esquadra de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la comisaría de Montblanc detuvieron el domingo pasado en este municipio de la Conca de Barberà, a un hombre de 33 años como presunto autor de un delito de robo con fuerza.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 21.00 horas, cuando los mossos fueron alertados de que unos desconocidos habían accedido a una finca particular de l'Espluga de Francolí. Las propias víctimas observaron a través del sistema de videovigilancia cómo se llevaban una caravana de su propiedad, valorada en unos 8.000 euros, después de engancharla a un turismo.

Con la descripción facilitada y el seguimiento efectuado por los mismos informantes, las patrullas iniciaron la búsqueda de los sospechosos, los cuales se dirigieron hacia la carretera C-14, hasta que pudieron ser interceptados. Uno de los ocupantes del vehículo consiguió huir campo a través, mientras que el conductor pudo ser detenido inmediatamente.

El hombre ofreció argumentos incongruentes y contradictorios y finalmente se lo acabó deteniendo por robar la caravana después de romper el candado de la valla y acceder en la finca donde estaba estacionada. Los Mossos han abierto una investigación para identificar al sospechoso que huyó del lugar.

El detenido, que acumula hasta cuatro antecedentes policiales, pasó este lunes a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Valls.