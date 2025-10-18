Tres heridos, uno grave, en un accidente de tráfico en Montblanc

Imagen de los vehículos accidentados en MontblancBomberos de la Generalitat

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Tres personas resultaron heridas este viernes por la tarde en un accidente de tráfico en la carretera C-241d, en el término municipal de Montblanc, donde chocaron dos vehículos.

El aviso del accidente se recibió a las 17.41 horas a través del teléfono de emergencias 112, y cuatro dotaciones de los Bomberos de la Generalitat se desplazaron para dar asistencia.

A causa del impacto, tres personas quedaron atrapadas dentro de los vehículos y los bomberos tuvieron que trabajar para excarcelarlas. El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) activó cuatro ambulancias para atender a los afectados y posteriormente los trasladó a centros hospitalarios.

Un hombre resultó herido grave y fue evacuado al Hospital Joan XXIII de Tarragona, mientras que una mujer y otro hombre, los dos en estado menos grave, fueron trasladados respectivamente al mismo centro y al Hospital Sant Joan de Reus.