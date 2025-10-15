Licitan las obras para finalizar la primera fase de la urbanización del LOGIS Montblanc

Terrenos del futuro Logis Montblanc, con un pueblo en el fondo y la línea del AVE en primer término.ACN

CIMALSA ha abierto la licitación de las obras de finalización de la primera fase de urbanización del LOGIS Montblanc, la fase 1B. La obra sale a licitación una vez se ha aprobado la 2.ª Modificación del Plan Parcial por parte de la Comisión de Urbanismo del Camp de Tarragona.

La licitación de esta obra se ha abierto en el momento que se ha dado luz verde a la reordenación de la vialidad interna del polígono logístico. Este cambio mejora la distribución de las parcelas disponibles y también la circulación interna del sector.

Con esta actuación se finalizará la urbanización de la primera fase del LOGIS Montblanc, que tiene una superficie de 45ha, del total de las 81ha de qué se compone el polígono. La fase 2 se iniciará cuando se hayan vendido todas las parcelas que quedan disponibles en esta fase 1.

El valor estimado del contrato es de 2.245.388,72 €, más IVA, y la duración prevista de las obras es de 8 meses.