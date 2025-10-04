Una persona herida leve en un accidente en la C-14 en Vilaverd

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Un accidente de tráfico obligó a cortar la C-14 a la altura de Vilaverd ayer viernes por la noche. El aviso se recibió a las 22.17 horas en el punto kilométrico 30,2 de la vía.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron dos dotaciones de Bomberos de la Generalitat, así como efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que atendieron las personas implicadas.

La vía quedó cortada durante los trabajos de emergencia y a las 23.03 horas se pudo retirar el vehículo accidentado y restablecer la circulación.

Una persona resultó herida leve y fue evacuada al Hospital Pius de Valls.