Dan por controlado un incendio en Vilaverd provocado por un camión

El incendio en Vilaverd ha afectado a una superficie de 1,3 ha de terreno forestal.Agents Rurals

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Los Bombers de la Generalitat dieron por controlado el incendio de ayer de Vilaverd pasadas las nueve de la noche. Según explica el cuerpo de emergencias, recibieron un aviso a las 17.20 horas por un incendio que afectaba a la carga de un camión con pacas de paja en el punto kilométrico 40 de la C-14. Como consecuencia, el fuego se propagó en la vegetación de los alrededores.

En el incendio llegaron a trabajar 20 dotaciones terrestres y cuatro medios aéreos. Hacia las 18.30 horas lo dieron por estabilizado y redujeron los efectivos en la zona. Pasadas las nueve de la noche se dio por controlado. Durante el día de hoy bomberos enviará efectivos para controlar que no haya ningún avivamiento.

Según Agents Rurals, el fuego afectó a una superficie de 1,3 ha de terreno forestal. Se trata de una zona de matorrales y pinos, en bancales abandonados de cultivos.