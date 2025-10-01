Empiezan las obras de mejora de la iglesia de Sant Francesc de Montblanc

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Las obras de mejora de la iglesia de Sant Francesc de Montblanc han empezado este miércoles. Los trabajos tienen un presupuesto de 3 millones de euros y están financiados por el Ministerio de Turismo, a través de fondo Next Generation para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El proyecto prevé la rehabilitación integral de Sant Francesc, que incluye la nave central de la iglesia y también el techo del claustro y la plaza posterior. Las obras está previsto que se acaben antes de finales de marzo del año que viene. El alcalde de Montblanc, Marc Vinya, ha apuntado que es la obra más importante de la legislatura y que es necesaria para adecuar un espacio muy utilizado para hacer diferentes actos y ferias.