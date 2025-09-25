Vimbodí i Poblet se prepara para la XI edición de Vitrum, la Fiesta del Vidrio Artesano

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Los días 3, 4 y 5 de octubre, Vimbodí i Poblet celebrará una nueva edición de Vitrum, la Fiesta del Vidrio Artesano, que este año llega a su undécima edición, plenamente consolidada como un acontecimiento de referencia al territorio.

Durante tres días, el municipio se llenará de actividades para todos los públicos, con propuestas que combinan tradición, cultura y ocio familiar. El programa mantiene las actividades más emblemáticas de años anteriores, como el concurso de beber porrón con estilo, el Vitrumusical, los vermúes musicales, las exhibiciones de oficios y las demostraciones de vidrio soplado en directo, una de las grandes atracciones de la fiesta.

Además, esta edición presenta varias novedades destacadas. Una de las principales será la exposición de piezas de vidrio cedidas por el prestigioso Museum of Glass and Jewellery in Jablonec nad Nisou (República Checa), que se podrá visitar durante todo el fin de semana.

Los niños también tendrán su espacio con un taller de creación de joyas, donde podrán diseñar sus propias piezas. El ambiente festivo se hará oir por las calles gracias a una batucada y a la actuación del grupo de grallers La Palanca.

Otra propuesta destacada será la exposición sobre la historia del vidrio en el municipio, que se acompañará de un taller de sarga, otro de los oficios tradicionales muy arraigados en Vimbodí i Poblet.

Como novedad, la noche del viernes, la plaza Major acogerá un maridaje de productos locales, amenizado con música de DJ del municipio.

Con un programa variado y pensado para todos los públicos, Vitrum reafirma su papel como una cita imprescindible para descubrir el arte del vidrio, el patrimonio cultural y el ambiente acogedor de un pueblo con una larga tradición artesanal.