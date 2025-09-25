Montblanc no encuentra comprador para vender una parcela del polígono de Cimalsa

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Montblanc sigue trabajando en la promoción de la actividad económica en el municipio, con el objetivo de favorecer la creación de empresas y puestos de trabajo. Recientemente, el proceso de venta de una parcela de 2 hectáreas propiedad del Ayuntamiento en el nuevo polígono industrial, que está desarrollando CIMALSA, no ha conseguido finalizar con un comprador.

A pesar de eso, desde el Ayuntamiento se mantiene un optimismo firme, ya que la parcela sigue siendo una oportunidad excelente para futuras inversiones. El proyecto inicial preveía que la nueva empresa que adquiriera la parcela necesitara una gran capacidad de suministro eléctrico, que en este momento las infraestructuras actuales no pueden garantizar. De hecho, viendo la demanda de empresas interesadas y teniendo en cuenta la necesidad que tienen de una potencia de suministro mayor, el Ayuntamiento está trabajando para poder garantizar este suministro con una potencia superior para hacer viable la implantación de futuras empresas.

A pesar de esta circunstancia, desde el Ayuntamiento se valora positivamente el hecho de que haya interés para el desarrollo de la zona y confían en que tarde o temprano se pueda acabar vendiendo.

El objetivo del Ayuntamiento es seguir buscando un comprador para esta finca, con la intención de atraer una nueva empresa que contribuya al crecimiento económico de Montblanc, y a la creación de nuevos puestos de trabajo y oportunidades para los ciudadanos.

El Ayuntamiento de Montblanc sigue firme en su apuesta por la creación de un entorno industrial y empresarial atractivo, con el convencimiento que este tipo de proyectos suponen un impulso para el futuro del municipio.