Divulgación
Vuelve la gran fiesta de la sostenibilidad
El Museu Terra de l’Espluga de Francolí celebrará la séptima edición del [FES], Festival de Educación para la Sostenibilidad, los días 3 y 4 de octubre con la tradicional jornada para familias
El Festival de Educación para la Sostenibilidad es una fiesta. Lo organiza el Museu Terra de la Fundació Carulla, situado en l’Espluga de Francolí, y tiene como eje central lo que anuncia su nombre –la educación en sostenibilidad–, pero desde una mirada amplia, que abarca las artes, la creatividad y el aprendizaje.
Todo ello se articula a través de dos jornadas: una profesional, el viernes 3 de octubre, centrada en el audiovisual como herramienta para abordar retos globales; y una familiar, el sábado 4 de octubre, diseñada para todas las edades con actividades lúdicas y creativas.
Este año, el [FES] Profesional, de inscripción gratuita, está reconocido por el Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña y consta de 5 horas: 4 horas presenciales el 3 de octubre y 1 hora de trabajo autónomo. Se dirige al profesorado de educación primaria y secundaria y, en esta edición, girará en torno al audiovisual como herramienta para tratar los retos vinculados a la sostenibilidad.
El [FES] Familiar, por su parte, tiene un precio de 5 € (con entrada gratuita para los menores de 3 años), y con esta entrada se puede acceder a todos los actos (aunque los talleres tienen aforo limitado y es necesario inscribirse una vez se dispone de la entrada). El programa combina aprendizaje y entretenimiento, e incluye actividades para todas las edades, desde bebés hasta adultos. Así, en la edición de este año habrá propuestas como la obra teatral El primer viaje (3-8 años), el espacio lúdico Juguemos con la naturaleza (0-6 años) y talleres creativos de reciclaje artístico, Cocina con plantas silvestres o el rítmico Drum Circle. También podrán verse el espectáculo de títeres ¡Buen provecho!, el concierto familiar con Els Atrapasomnis y los talleres Latido del agua y Cultivando futuro, ofrecidos por Còdol Educació y que forman parte del programa educativo del Museu.
Además, este año habrá una entrada especial para los actos que se celebrarán a partir de las 19 h, pensados especialmente para un público juvenil y adulto. Con esta entrada, que tiene un precio de 3 €, se podrá acceder al espectáculo de artes escénicas Habitando lazos y al monólogo del humorista Godai Garcia.
La programación completa, así como las entradas, ya se pueden consultar en la web www.museuterra.cat.