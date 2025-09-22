Vuelve la gran fiesta de la sostenibilidad

Publicado por Cristina Serret Creado: Actualizado:

El Festival de Educación para la Sostenibilidad es una fiesta. Lo organiza el Museu Terra de la Fundació Carulla, situado en l’Espluga de Francolí, y tiene como eje central lo que anuncia su nombre –la educación en sostenibilidad–, pero desde una mirada amplia, que abarca las artes, la creatividad y el aprendizaje.

Todo ello se articula a través de dos jornadas: una profesional, el viernes 3 de octubre, centrada en el audiovisual como herramienta para abordar retos globales; y una familiar, el sábado 4 de octubre, diseñada para todas las edades con actividades lúdicas y creativas.

Este año, el [FES] Profesional, de inscripción gratuita, está reconocido por el Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña y consta de 5 horas: 4 horas presenciales el 3 de octubre y 1 hora de trabajo autónomo. Se dirige al profesorado de educación primaria y secundaria y, en esta edición, girará en torno al audiovisual como herramienta para tratar los retos vinculados a la sostenibilidad.

El [FES] Familiar, por su parte, tiene un precio de 5 € (con entrada gratuita para los menores de 3 años), y con esta entrada se puede acceder a todos los actos (aunque los talleres tienen aforo limitado y es necesario inscribirse una vez se dispone de la entrada). El programa combina aprendizaje y entretenimiento, e incluye actividades para todas las edades, desde bebés hasta adultos. Así, en la edición de este año habrá propuestas como la obra teatral El primer viaje (3-8 años), el espacio lúdico Juguemos con la naturaleza (0-6 años) y talleres creativos de reciclaje artístico, Cocina con plantas silvestres o el rítmico Drum Circle. También podrán verse el espectáculo de títeres ¡Buen provecho!, el concierto familiar con Els Atrapasomnis y los talleres Latido del agua y Cultivando futuro, ofrecidos por Còdol Educació y que forman parte del programa educativo del Museu.

Además, este año habrá una entrada especial para los actos que se celebrarán a partir de las 19 h, pensados especialmente para un público juvenil y adulto. Con esta entrada, que tiene un precio de 3 €, se podrá acceder al espectáculo de artes escénicas Habitando lazos y al monólogo del humorista Godai Garcia.

La programación completa, así como las entradas, ya se pueden consultar en la web www.museuterra.cat.