El turismo en Montblanc se recupera en cifras pero no en el gasto económico

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Más de 8.000 personas han pasado este verano por la Oficina de Turismo de Montblanc, según el informe que el servicio municipal ha hecho público los últimos días, finalizando la temporada el 11 de septiembre. Las cifras superan ligeramente las del año pasado, pero continúan por debajo de las registradas los veranos del 2022 y 2023. A pesar del aumento de consultas, la percepción general es de bajada en el gasto de los visitantes, un fenómeno que afecta alojamientos, restaurantes, bodegas y museos, y que se observa también en otros puntos del país.

Entre el mes de julio y el 10 de septiembre se atendieron 2.556 consultas, que equivalen a 8.063 personas, con una media de 3,15 visitantes por consulta, un dato que confirma la tendencia creciente de familias y grupos de amigos. En julio se registraron 849 consultas (2.754 personas), en agosto 1.381 (4.389 personas) y hasta la Diada 326 (920 personas). La actividad ha sido afectada por varios episodios de calor, pero sobre todo por factores económicos y por el perfil del turista internacional que llega actualmente al país.

Con respecto a las visitas guiadas, se han ofrecido diarias, familiares, en francés y nocturnas. En total, se hicieron 119 salidas con 830 personas, por debajo de las 988 del año pasado. En julio participaron 261 personas, en agosto 477 y hasta el 11 de septiembre 92. Con respecto a la muralla, abierta cinco días a la semana, accedieron 2.718 visitantes, una cifra superior a la del 2024 pero inferior a las del 2022 y 2023.

El turismo catalán representa el 40,9% del total, un porcentaje al alza que lo consolida como perfil principal y de más gasto. El turismo español supone el 30%, con la Comunidad Valenciana, Madrid y Euskadi como principales puntos de origen. El internacional baja hasta el 29,1%: Francia sigue siendo el país más emisor, con el 64% de los visitantes extranjeros, pero en retroceso respecto el año pasado.

En definitiva, el verano ha confirmado una tendencia a la baja en el consumo turístico, a pesar de mantener una afluencia estable de visitantes.