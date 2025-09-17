Música, artes escénicas y catas de vino llenarán la Conca de Barberà con el Festival TRESC CONCA

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Este martes se presentó al Ayuntamiento de Montblanc el Festival TRESC CONCA: Cultura y vino, una iniciativa del TRESC y Abacus que quiere unir cultura, vino y gastronomía a través de una programación variada y descentralizada. La propuesta tendrá lugar del viernes 17 al domingo 19 de octubre en siete municipios de la Conca de Barberà y se erige como una apuesta por la descentralización cultural y la puesta en valor del patrimonio.

En la presentación intervinieron el alcalde de Montblanc, Marc Vinya, y el director del TRESC, Gerard Birbe, acompañados de representantes institucionales y de entidades del territorio, como la DONConca de Barberà y Fet a la Conca. Vinya expresó la voluntad que el festival se convierta en un referente anual para la comarca, mientras que Birbe remarcó la importancia de llevar la cultura más allá de los grandes centros urbanos y apelar a la curiosidad del público.

El festival desplegará un abanico de actividades que incluyen música, magia, danza, comedia y circo, acompañados de catas de vinos, gastronomía local y rutas enoturísticas. Las propuestas se extenderán por Montblanc, l'Espluga de Francolí, Solivella, Vimbodí y Poblet, Rocafort de Queralt, Barberà de la Conca y Sarral, reforzando la identidad cultural y agrícola del territorio.

La inauguración tendrá lugar el viernes 17 de octubre en l'Espluga de Francolí, con el espectáculo Strafalari del Mag Lari, la única actividad de pago del festival. Al día siguiente, el sábado 18, la plaza de Sant Francesc de Montblanc se convertirá en el epicentro de la música con una jornada de conciertos gratuitos que llevará al escenario El Pony Menut, Roba Estesa, La Ludwig Band y DJ Trapella.

El domingo 19, la programación se repartirá simultáneamente por varios municipios. Rocafort de Queralt acogerá la propuesta de Circ d’Arrel i Brizi; en Sarral actuarán Jo Jet y Maria Ribot; Vimbodí y Poblet recibirá la Cía. Carla Sisteré y Marina Freixas; Solivella disfrutará de la comedia de Ana Polo y la música de DJ Megy; y Barberà de la Conca acogerá el concierto de Alba Careta y Henrio. La clausura llegará a l'Espluga de Francolí con un concierto de Roger Mas en el Jardí dels Francolins, cerrando así tres días de cultura compartida.

Experiencia arraigada en el territorio

El festival también quiere potenciar el patrimonio y el producto local. Por eso, los siete municipios participantes ofrecerán catas de vinos y productos del territorio, así como visitas guiadas y espectáculos de pequeño formato en espacios patrimoniales. Entre las propuestas destacan las rutas guiadas por Montblanc y las visitas a las Cuevas de l'Espluga y a la Destilería Balanyà, todas ellas gratuitas con inscripción previa.

El papel del TRESC

Con 19 años de trayectoria y más de 30.000 usuarios, el TRESC es una plataforma que entiende la cultura como herramienta de cohesión social y que impulsa experiencias compartidas. Entre sus iniciativas destacan el Sant Jordi de Nadal, el ciclo Primera Fila en la Antigua Fábrica Estrella Damm, propuestas en el Festival Grec o maridajes como el Enomusical en el Mercado de Música Viva de Vic.

El Festival TRESC CONCA: Cultura y vino nace con la voluntad de consolidarse como una cita anual de referencia, capaz de tejer complicidades entre municipios, entidades y público, y de situar la Conca en el mapa cultural y enoturístico del país.