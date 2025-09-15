Los Pastorets de l'Espluga de Francolí inician los ensayos por el 50.º aniversario de la entidad

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Los Pastorets de l'Espluga de Francolí han empezado, desde el pasado viernes, los ensayos para una temporada de actuaciones especial. El 50.º aniversario de la entidad de los Pastorets coincidirá con el 140.º aniversario de la primera representación de los míticos personajes en la villa. Por este motivo, el grupo Tratea Teatre y el Casal de l'Espluga han preparado la renovación escenográfica mayor desde 1976, cuando el espectáculo pasó en el gran escenario del Casal, además del retorno al mítico espacio.

A través de una campaña de micromecenazgo, que se mantiene abierto, la entidad ha podido iniciar la construcción de los primeros elementos escénicos que sustituirán los históricos decorados de papel. Los nuevos elementos escenográficos, diseñados por el artista esplugí Quico Estivil, se conservarán en la nave de Cal Caleta donde, ahora mismo, se hacen los ensayos. El nuevo concepto visual pretende «romper con el esquema tradicional de los Pastorets, pero que reencuentra la esencia del espectáculo original». El texto, el relato y el vestuario, sin embargo, no sufrirán cambios y mantendrán los elementos de la renovación implementada el año 2010.