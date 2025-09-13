Sucesos
Rescatan en helicóptero a una escaladora herida al caer de 3 metros en Vimbodí i Poblet
La mujer se lesionó el tobillo y no podía caminar después del accidente en la vía Paranoia Nocturna
Los Bombers de la Generalitat rescataron ayer viernes por la tarde a una escaladora que resultó herida después de caer de unos tres metros a la vía Paranoia Nocturna, en Vimbodí i Poblet. El aviso se recibió a las 17.57 horas, cuando un acompañante alertó de que la mujer se había lesionado el tobillo y no podía caminar.
Hasta el lugar de los hechos se desplazaron un helicóptero con efectivos de los GRAE (Grupo de Actuaciones Especiales) y cuatro dotaciones terrestres de apoyo. Una vez localizada, los especialistas le practicaron una primera atención y procedieron a la extracción mediante un triángulo y un gruaje.
Posteriormente, la víctima fue trasladada hasta una explanada en Castellfollit de Poblet, donde fue atendida por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM).