Rescatan en helicóptero a una escaladora herida al caer de 3 metros en Vimbodí i Poblet

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Los Bombers de la Generalitat rescataron ayer viernes por la tarde a una escaladora que resultó herida después de caer de unos tres metros a la vía Paranoia Nocturna, en Vimbodí i Poblet. El aviso se recibió a las 17.57 horas, cuando un acompañante alertó de que la mujer se había lesionado el tobillo y no podía caminar.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron un helicóptero con efectivos de los GRAE (Grupo de Actuaciones Especiales) y cuatro dotaciones terrestres de apoyo. Una vez localizada, los especialistas le practicaron una primera atención y procedieron a la extracción mediante un triángulo y un gruaje.

Posteriormente, la víctima fue trasladada hasta una explanada en Castellfollit de Poblet, donde fue atendida por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM).