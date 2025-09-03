Tres personas resultan heridas tras el incendio de una casa en Solivella

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Tres personas han resultado heridas tras producirse un incendio que ha afectado por completo una vivienda de planta baja más dos pisos en la calle de l’Hospital de Solivella. Los Bomberos de la Generalitat recibieron el aviso a las 02:59 horas y, al llegar, se encontraron con que el incendio estaba totalmente desarrollado.

Así pues, los servicios de emergencia comenzaron la extinción desde el exterior y, como medida preventiva, se llevó a cabo el desalojo de los vecinos de un edificio contiguo. El fuego ha provocado el colapso del forjado de la segunda planta y la vivienda ha sufrido importantes daños estructurales.

El SEM ha atendido a un total de tres personas, que han sido trasladadas al hospital Pius de Valls. El balance de los afectados es de dos personas en estado menos grave y otra en estado leve. En este servicio participaron siete dotaciones de los Bombers y tres ambulancias del SEM.